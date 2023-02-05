أول ظهور لخطيب نادين نسيب نجيم يطلب يدها للزواج -فيديو

الوكيل الإخباري-ليلة سعيدة عاشتها الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم، بعد طلب حبيبها ناريغ ناربيكيان يدها، خلال احتفالهما بعيد ميلادها الذي يحل 7 فبراير .
ونشرت نادين نسيب نجيم مقاطع فيديو عبر حسابها على تطبيق "إنستغرام" للواقعة المفاجئة السعيدة.
وفي الفيديو ظهر ناريغ وهو يطلب يد نادين أمام الجميع ووضع "الخاتم الماسي" في إصبعها.
وبدت على نادين نجيم السعادة ، وسط ذهول وتأثر.
مبروووووك لاحلى عرسان الله يخليكم لبعض وانتو احلى تنين نادييين بتستاهلي كل خير لانك طيبة وانسانة وبيلبقلك كل النجاح بحبك ♥️.@nadinenjeim pic.twitter.com/aj0LqvSSzF— Heba Nour (@_hebanour) February 5, 2023
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