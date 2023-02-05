الأحد 05-02-2023
الوكيل الاخباري

الاحتلال يحاصر أريحا لليوم التاسع ويعتقل 17 فلسطينيا بالضفة

جمعية الفنادق: خروج عاملين في القطاع بسبب تخفيض بدل الخدمة

عائلة في عمان تتعرض للاختناق بسبب كيزر غاز وتفقد ابنها "التوجيهي"

هام من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات للمواطنين

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

يُنفذ خلال ستة أشهر.. الخصاونة يعمم على كافة الوزارات والدوائر الحكومية

الصين: الولايات المتحدة اتخذت رد فعل مبالغ فيه عند إسقاط المنطاد بالقوة

ارتفاع موجودات صندوق أموال الضمان إلى 13.8 مليار دينار نهاية 2022

الصحة توجه نصائح للطلبة حول الحقائب المدرسية

اغلاق جزء من شارع شفيق ارشيدات في إربد لغايات الصيانة

الأحد، 05-02-2023 11:04 ص

أول ظهور لخطيب نادين نسيب نجيم يطلب يدها للزواج -فيديو

5410576-1452905008


الوكيل الإخباري-ليلة سعيدة عاشتها الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم، بعد طلب حبيبها ناريغ ناربيكيان يدها، خلال احتفالهما بعيد ميلادها الذي يحل 7 فبراير .

اضافة اعلان


ونشرت نادين نسيب نجيم مقاطع فيديو عبر حسابها على تطبيق "إنستغرام" للواقعة المفاجئة السعيدة.


وفي الفيديو ظهر ناريغ وهو يطلب يد نادين أمام الجميع ووضع "الخاتم الماسي" في إصبعها.


وبدت على نادين نجيم السعادة ، وسط ذهول وتأثر.

 

 

لبنان24

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
BeFunky-collage-2023-02-04T152303.309

شام الذهبي توجه رسالة مؤثرة لوالدتها

c5f1fb55-756f-4465-a67d-09a48540d498

بعد إثارته الجدل بتصريحاته الأخيرة .. ماذا قال هاني شاهين عن نقابة الفنانين ؟

438171Image1

مشهد مؤثر بين رامي عياش وابنته حديثة الولادة - فيديو

53f91817c-1

رامز جلال ينشر فيديو لمقلب من كواليس "أخي فوق الشجرة "

747191_1675348196

تدهور الحالة الصحية للموسيقار حلمي بكر ونقله للعناية المركزة

135-110944-magda-el-roumi-brother-2

ماجدة الرومي تتعرض لوعكة صحية .. وهذه تطورات حالتها الصحية !

أخبار متعلقة
437061Image1

فيديو- قصي خولي يبدع في تقليد نادين نسيب نجيم وهي تدخل بنوبة ضحك

w600-a9IQq

نادين نسيب نجيم تتحدث عن موعد زفافها -فيديو