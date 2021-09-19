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الأحد، 19-09-2021 12:47 م

أول ظهور لزوجة حمادة هلال - فيديو

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الوكيل الإخباري - شهدت الدورة الـ 12 لمهرجان الفضائيات العربية تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام من المتميزين في عام 2021، بدأ حفل الافتتاح بتكريم اسم كلا من الراحلين الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز حيث تم إهداء الدورة لروحهما تقديرا لما اثرا به الحياة الفنية المصرية والعربية وتسلم درعا التكريم الفنان حسن الرداد.

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شهد الحفل عددا من اللقطات الهامة التي سيطرت على الحدث، من بينها الظهور الأول لزوجة الفنان حمادة هلال.

ولفتت السيدة الأنظار بإطلالتها على السجادة الحمراء واختارت فستاناً باللونين الزهري والأبيض غير مكشوف، واعتمدت على اللون الأشقر لشعرها وبتسريحة قصيرة.

 

 

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لهلال وزوجته في مهرجان الفضائية العربية وانقسمت التعليقات بين من انتقد ظهورها وإطلالتها ومن اعتبر أنها حريتها الشخصية.


المصدر - لها 

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