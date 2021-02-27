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السبت، 27-02-2021 10:15 ص

أول ظهور لعمرو أديب بعد تعرضه لحادث سير - فيديو

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الوكيل الاخباري - نشرت تقارير مصرية محلية، الجمعة، مقطعا مصورا يرصد أول ظهور للإعلامي، عمرو أديب، بعد شفائه من حادث سير.

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وشاركت صحيفة "اليوم السابع" المصرية لقطات لعمرو أديب أثناء وصوله مدينة الإنتاج الإعلامي، استعدادا لتقديم برنامجه التلفزيوني "الحكاية" على فضائية "إم بي سي"، والذي غاب عن تقديمه أسبوعا.

وكان الإعلامي المصري عمرو أديب تعرض لحادث سير في طريق دهشور بضاحية الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء 17 فبراير/ شباط الجاري، إذ اصطدمت مُقدمة سيارته بسيارة نقل مُحملة باسطوانات غاز.


وتم نقل عمرو أديب إلى مستشفى دار الفؤاد حيث أجريت له فحوصات شاملة ثم غادرها إلي منزله.

وعلق الكاتب الصحفي عماد أديب شقيق عمرو واصفا السيارة بعد الحادثة بأنها وكانها ضربت بصاروخ أرض أرض، مشيرا إلى أن شدة الحادث تؤكد أنه لم يكن أحد ليخرج منه حيا.


وعن سبب نجاة أخيه، قال أديب: "سبب خروج عمرو حيا هو حزام الأمان الذي حماه من كارثة محققة، خاصة أن الاصطدام كان مع سيارة تحمل أنابيب بوتاغاز، إلى جانب فتح الأيرباغ الذي أنقذه من الاصطدام".


وبعد الحادث، قالت الإعلامية المصرية، لميس الحديدي، عبر برنامجها "كلمة أخيرة" أن زوجها عمرو أديب "ربنا نجاه بأعجوبة الحقيقة لأن العربية اللي خبط فيها واللي وقفت فجأة، كانت محملة بأنابيب بوتاغاز فكان ممكن تنفجر في أي لحظة".


وتابعت: "الدكاترة طمنونا على حالته عموما، لكن هو لسه بيعاني من آلام مبرحة غالبا من الكدمات والرضوض، نتوقع أنها تاخد بعض الوقت، وإن شاء الله يحاول يرجع لجمهوره قريبا بإذن الله".

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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