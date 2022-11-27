أول ظهور لعمرو دياب في فعاليات كأس العالم 2022 .. صورة

الوكيل الإخباري-التقى النجم المصري الكبير عمرو دياب، رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد وعضو المكتب التنفيذي للفيفا المهندس هاني ابو ريدة في قطر .

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جاء ذلك على هامش حضور عمرو دياب مباراة البرازيل وصربيا بملعب لوسيل في

الجولة الأولى للمجموعة السابعة بكأس العالم 2022 والتي انتهت بفوز البرازيل

بهدفين نظيفيين.

وقام الثنائي بالتصوير مع الهضبة ورحبوا به وتابعوا سويا المباراة وذلك عقب

أن قام عمرو دياب بإحياء حفلاً كبيرا في نادي لوسيل للرماية بقطر بالتزامن مع

كأس العالم 2022.

وشهد الحفل حضورا جماهيريا غفيرا، وتوافدت كل الجاليات العربية المتواجدة

في قطر على الحفل وحرص بعض الحضور على رفع علم مصر ترحيبا بالهضبة.

وأبدى عمرو دياب سعادته بالتواجد وسط جمهوره من مختلف الجنسيات في دولة قطر موجها الشكر لكل من ساهم في تنظيم الحفل الكبير.





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