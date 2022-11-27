الأحد 27-11-2022
الوكيل الاخباري

حماية المستهلك: تظليل وغش وخداع في الجمعة البيضاء

انخفاض أسعار تذاكر الطيران في روسيا

ضبط ١٠ آلاف حبة كبتاجون وكيلو غرام من الكريستال المخدر على حدود جابر

روسيا تختبر سفينة حربية مجهزة بصواريخ كاليبر

زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب جزر الكوريل دون أن يتسبب في خسائر

المناصير تنفي صحة إعلانات حول توزيع هدايا وجوائز

130 مليون دولار من البنك الأوروبي لإنشاء مجلس أعلى للأمن الغذائي في الأردن

وظائف شاغرة في المؤسسة الاستهلاكية المدنية - رابط التقديم

التعليم العالي: اعلان نقاط طلبات المنح والقروض الجامعية الاسبوع القادم

وفاة واصابتان بـ 3 حوادث دهس منفصلة خلال عطلة نهاية الاسبوع

الأحد، 27-11-2022 08:51 ص

أول ظهور لعمرو دياب في فعاليات كأس العالم 2022 .. صورة

308067_0


الوكيل الإخباري-التقى النجم المصري الكبير عمرو دياب، رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد وعضو المكتب التنفيذي للفيفا المهندس هاني ابو ريدة في قطر .

اضافة اعلان

 

جاء ذلك على هامش حضور عمرو دياب مباراة البرازيل وصربيا بملعب لوسيل في 

الجولة الأولى للمجموعة السابعة بكأس العالم 2022 والتي انتهت بفوز البرازيل

بهدفين نظيفيين. 

 

وقام الثنائي بالتصوير مع الهضبة ورحبوا به وتابعوا سويا المباراة وذلك عقب 

أن قام عمرو دياب بإحياء حفلاً كبيرا في نادي لوسيل للرماية بقطر بالتزامن مع
كأس العالم 2022. 

 

وشهد الحفل حضورا جماهيريا غفيرا، وتوافدت كل الجاليات العربية المتواجدة 

في قطر على الحفل وحرص بعض الحضور على رفع علم مصر ترحيبا بالهضبة. 

 

وأبدى عمرو دياب سعادته بالتواجد وسط جمهوره من مختلف الجنسيات في دولة قطر موجها الشكر لكل من ساهم في تنظيم الحفل الكبير.  

 


 

الجرس

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
333

بعد مرور سنوات .. وائل جسار يكشف المقصودة بأغنية "يوم زفافك "

316604094_651822243331256_3623961484821777843_n

شاهد .. أبرز لقطات المشاهير من داخل ملاعب كأس العالم لمؤازرة المنتخبات العربية

317004072_1512945309217491_5554218366100615702_n

اليسا تكشف سر ارتدائها قفاز باليد في حفلها الأخير .. فيديو

314913928_1431327364023520_1484013004134126854_n

طبيب أنغام ينفي اصابتها بورم سرطاني

6381e4c94c59b772656e1e30

مصر.. الفنانة هند عاكف تبكي على الهواء وتكشف تفاصيل جديدة حول محاولة طردها من مهرجان القاهرة

Doc-P-1013211-638047346129063278

جورج وسوف يجتمع مع زينة مكي وكبار النجوم في عمل فني

أخبار متعلقة
637fb17a4c59b7796771dd56

أحلام توجه رسالة نارية إلى ميسي وتهديه أغنية -فيديو

7642F857-4792-4547-B9EF-480B3E87490D

الفنان الرحباني يُعلّق على سبب خسارة منتخب قطر أمام الاكوادور في افتتاحية المونديال

190698

ميريام فارس تعتذر لجمهورها بسبب معلومة خاطئة عن أغنية "كأس العالم"

FA9868F3-3F30-41A7-8339-5B1C14D8D651

كيف علق أحمد سعد على غياب محمد صلاح عن كأس العالم 2022 ؟

1111111111

ميريام فارس توضح معاني كلمات أغنية مونديال قطر

111

اعلام عالمي : شاكيرا تنسحب من حفل افتتاح كأس العالم 2022