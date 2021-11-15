أول ظهور لـ مصطفى فهمي بعد أزمة انفصاله عن فاتن موسى

الوكيل الإخباري - نشر الممثل المصري أمير صلاح الدين صورة في صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، ظهر فيها برفقة الممثل المصري مصطفى فهمي.





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و كتب صلاح الدين تعليقاً على الصورة قال فيه: "مع الأستاذ مصطفى فهمي.. فيلم السرب"، وأرفق وسماً مع التعليق بعنوان "الكواليس المنعشة".

وتعد هذه الصورة هي الظهور الأول لـ فهمي بعد أزمة طلاقه من الإعلامية اللبنانية فاتن موسى.

وكانت أثارت فاتن موسى الجدل بمنشور في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، فكتبت تدوينة إعتبرها المتابعون رسالة لطليقها الممثل المصري مصطفى فهمي: "حب الرجل للأنثى فطرة، ولكن حمايتها والحفاظ عليها رجولة، غاندي".

المصدر - الفن