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السبت، 24-09-2022 08:49 ص

أول ظهور لـ نادين الراسي منذ دفن شقيقها جورج الراسي - صورة

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الوكيل الإخباري - نشر خطيب الممثلة اللبنانية نادين الراسي مجد دعبول صورة لها على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي كأول ظهور لها منذ دفن شقيقها الفنان اللبناني جورج الراسي الذي توفي في حادث اصطدام على طريق المصنع.

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وبدت نادين مختلفة ومتعبة في الصورة مرتدية ثيابا واسعة جدا عليها أظهرت نحافتها الزائدة، فيما وضعت نظارة شمسية على عينيها وذلك لتخفي تعب وجهها من البكاء والحزن على شقيقها الراحل.


هذا وكان قد تم تأهيل الطريق الذي توفي بسبب جورج الراسي بمبادرة من السيدة ماجدة الرومي التي نشرت الصور بعد التغيير.


 

الفن


 




 

 


 

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