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الإثنين، 17-01-2022 01:06 م

أول ظهور لكاظم الساهر بعد وفاة شقيقه - فيديو

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الوكيل الإخباري - أحيا النجم كاظم الساهر حفلاً غنائياً ضخماً في دبي، في أول ظهور له بعد وفاة شقيقه علي جبار، الذي رحل بداية الشهر الجاري.

وظهر النجم العراقي بالكمامة وبغاية الحرص باتخاذه لكافة اجراءات الوقاية من فيروس كورونا في كواليس الحفل خلال لقائه بالنجمة اللبنانية نجوى كرم، حيث التقطا معا عددا من الصور أمام عدسات الكاميرات وحرصا على التباعد الاجتماعي والسلام والترحيب ببعض من بعيد.

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وخلال الحفل بدا "القيصر" حزيناً ومتأثراً من وفاة شقيقه، وحرص على توجيه نصيحة للجمهور في دبي بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية الكاملة المتعلقة بفيروس كورونا، قائلاً: "انتبهوا على نفسكم، هذا الفيروس ما بيمزح".

 

 

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