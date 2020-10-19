أول ظهور للفنانة إيمان العاصي بعد تعافيها من كورونا.. شاهد

الوكيل الاخباري - في أول مقابلة لها بعد إعلان تعافيها من فيروس كورونا المستجد، نصحت الفنانة إيمان العاصي بالاهتمام برفع درجة مناعتهم، سواء كانوا من المصابين بالفيروس ام لا.

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حيث قالت إنها كانت في بداية المرض في حالة نفسية متدنية للغاية، ولاحقا وبعد تعافيها عزمت على أن تمتنع عن الخروج من البيت ولا تسمح لأي شخص بالدخول، كما أضافت الفنانة أن تجنب الإصابة تماماً صعب، فغير معروف من أين أو متى يهاجم الفيروس الجسم، لكن يجب الحرص بقدر الإمكان، وتعقيم اليدين وغسلهما بشكل مستمر، والاكثار من شرب الماء، كما أشارت إلى أن مشروب الزنجبيل والفلفل الملون لهما تأثير في رفع مناعة الجسم، إلى جانب تجنب التوتر والقلق في حالة الإصابة، لأن التوتر يضعف المناعة.

وقالت الفنانة إيمان العاصي إنها لم تشارك في موسم رمضان الماضي بسبب الخوف من فيروس كورونا، لكن الإصابة لحقتها وهي في البيت، وإنها ستشعر بالخوف إذا أصيبت مرة أخرى بعد تعافيها منه، فهي تعرف شخصاً أصيب بالفيروس مرتين.





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