أول ظهور للفنانة غادة عادل بعد تعافيها من فيروس كورونا.. شاهد

الوكيل الاخباري - شاركت الفنانة المصرية غادة عادل، اليوم الثلاثاء، أول ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان تعافيها من فيروس "كورونا" المستجد.

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ظهرت غادة عادل في صورة شاركتها عبر حسابها في موقع "إنستغرام" وهي ترتدي ملابس كاجوال، بكواليس تصوير أحدث أفلامها السينمائية "أهل الكهف".

كما نشرت غادة عادل صورة لها عبر "إنستغرام" بعد شفائها من "كورونا"، وهي تضع تاجا ذهبيا على رأسها، دون أن تكتب أي تعليق لمتابعيها.

وصرح المخرج والمنتج مجدي الهواري، طليق غادة عادل إنه كان دائم التواصل معها للاطمئنان عليها وعلى أبنائه، لافتا إلى أن مسحة "كورونا" الخاصة بها جاءت نتيجتها سلبية.



وفيلم "أهل الكهف" بطولة محمود حميدة ومصطفى فهمي ومحمد ممدوح ومحمد فراج وعمرو عبد الجليل وأحمد فؤاد سليم وريم مصطفى وصبري فواز وعبد الرحمن أبو زهرة وهاجر أحمد وماجد المصري، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإنتاج وليد منصور، وإخراج عمرو عرفة.

سبوتنيك

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