أول ظهور للفنانة يسرا بعد تعافيها من فيروس كورونا.. صورة

الوكيل الاخباري - بعد إعلانها سلبية المسحة الثالثة لها وتعافيها تماماً من فيروس كورونا، حرصت الفنانة المصرية يسرا على طمأنة جمهورها على حالتها الصحية.

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وعبر حساباتها المختلفة، كتبت يسرا في أول ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد شفائها: "الحمد لله دائما وأبداً.. بشكر كل أصدقائي وحبايبي والجمهور العزيز والقريب جداً من قلبي على دعواتكم ليا.. الحمد لله النتيجة بعد 3 أسابيع سلبية.. لسة ملتزمة بالعلاج والراحة بسبب المضاعفات ولكن دعائكم وحبكم الدائم وكرم ربنا سبب في خروجي من الأزمة.. بحبكم من قلبي وخلوا بالكم على نفسكم.. وربنا يحفظ الجميع".

تفاعل الجمهور والنجوم بكثافة مع الصورة بعد اطمئنانهم على صحة الفنانة وانهالت عليها التعليقات التي تعبر عن حبهم وسعادتهم لتخطيها هذه الأزمة الصحية، وتمنت لها الصحة الدائمة.



يذكر أن يسرا خاضت الموسم الرمضاني 2020 بمسلسل "خيانة عهد" والذي حقق نجاحاً كبيراً، وهو من بطولة حلا شيحة، عبير صبري، بيومي فؤاد، ومن تأليف أحمد عادل، ومن إخراج سامح عبد العزيز.

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