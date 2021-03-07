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الأحد، 07-03-2021 03:49 م

أول ظهور للفنان أحمد مكي بعد تعافيه من كورونا.. صور

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الوكيل الاخباري - كشف الفنان المصري أحمد مكي عن أول ظهور له بعد إعلانه تعافيه من فيروس كورونا وعودته إلى تصوير مسلسل "الاختيار 2"، حيث حرص على مشاركة الفائزين بسباقات الحمام الزاجل فرحتهم بنتيجة محطة سباق نجع حمادي سباق السرعة تحت 500 كيلو متر.

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وامتنع أحمد مكي عن مشاركته في سباقات الزاجل هذا الموسم نظرًا لانشغاله بتصوير مسلسل الاختيار وما مر به من إصابته بفيروس كورونا.


وأبدى سعادته بتنظيم مصر سباقاً قوياً يضم أبطال الجمهورية في سباقات الحمام الزاجل.

يذكر أن المخرج بيتر ميمي أعلن تكثيف ساعات التصوير لتعويض الفترة التي غابها أحمد مكي، خاصة أن هناك مشاهد في الحلقات الأولى لم يتم تصويرها بعد.


يضم مسلسل "الاختيار 2" العديد من الفنانين بجوار أحمد مكي، منهم كريم عبد العزيز وإياد نصار وأسماء أبو اليزيد، والمسلسل من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة "سينرجي".




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