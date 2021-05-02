أول ظهور للفنان خالد النبوي بعد تعافيه من كورونا.. شاهد

الوكيل الاخباري - شارك الفنان خالد النبوي جمهوره بصورة جديدة في أول ظهور له بعد تعافيه من فيروس كورونا.

اضافة اعلان



ونشر عبر حسابه على "تويتر" صورته مع عاملي نظافة كان قد التقى بهما وطلبا منه التقاط صورة معه ونشرها عبر حساباته.



وكتب: "قال لي عايزك تنزل الصورة على الفيس، واسمي خالد الطنطاوي، قلت له ده شرف، عم خالد على اليمين وعم محسن على اليسار، شكراً لكل أسيادنا اللي بيخدمونا".

وكان خالد النبوي أعلن عن تعافيه من فيروس كورونا في 25 أبريل الماضي، موجها الشكر لجمهوره وأصدقائه على الرسائل والدعوات التي تلقاها خلال فترة مرضه.



عم خالد على اليمين و عم محسن على اليسار ، شكرا لكل

🙏🌷❤️ قال لي عايزك تنزل الصورة على الفيس، و اسمي خالد الطنطاوي، قلت له ده شرف🙏عم خالد على اليمين و عم محسن على اليسار ، شكرا لكل #أسيادنا_اللي_بيخدمونا 🙏🌷❤️ pic.twitter.com/OfvZsilQ6I May 1, 2021