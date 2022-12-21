أول ظهور للفنان محمد عبده بعد خروجه من المستشفى .. فيديو

الوكيل الإخباري - غادر الفنان محمد عبده المستشفى بصحة جيدة بعد تعرضه لوعكة صحية حادة .

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ونقلت مواقع اعلامية فنية مقطع فيديو لحظة خروج الفنان " محمد عبده " من المستشفى وصعوده بمركبته وقد بدا بصحة جيدة ، وتفاعل المتابعين مع الفيديو متمنين دوام الصحة والسلامة لنجم العرب .



وكان قد كشف نجل الفنان عبدالرحمن حالة والده الصحية أمس ، قائلا "الوالد بخير وبأتم صحة ولله الحمد. جاته فقط أنفلونزا حادة وتعافى منها".