الأربعاء 21-12-2022
الوكيل الاخباري

مصدري الزيتون: بدء تصدير الزيت الأردني المتعاقد عليه سابقاً ودول الخليج الأكثر طلباً

عبيدات: الجامعات تمثل حلقة مهمة في مقاومة الفكر التكفيري

مدير الخدمات الطبية لـ "الوكيل": المصابون بحادثة الحسينية بحالة ممتازة ويتلقون العلاج

الملك في بيت عزاء الشهيد الرحاحلة بمدينة السلط

التنمية تضبط أب استغل إبنه بالتسول بداعي المرض وفر هارباً- صور

الملك يستقبل الرئيس الفرنسي في قصر الحسينية

تخفيضات على 400 سلعة بالاستهلاكية العسكرية

إلزام 8 أشخاص بجمعية استثمارية بدفع أكثر من نصف مليون دينار

مديرية الأمن العام تحذر من المنخفض الجوي المتوقع

ماكرون يزور مدينة جرش الأثرية - صور

الأربعاء، 21-12-2022 01:46 م

أول ظهور للفنان محمد عبده بعد خروجه من المستشفى .. فيديو

_315x420_81a59d389224488cd8c849479967adf9cb5dbf2cb7ce48508016a23385d806b2


الوكيل الإخباري  - غادر الفنان محمد عبده المستشفى بصحة جيدة بعد تعرضه لوعكة صحية حادة . 

اضافة اعلان


ونقلت مواقع اعلامية فنية مقطع فيديو لحظة خروج الفنان " محمد عبده " من المستشفى وصعوده بمركبته وقد بدا بصحة جيدة ، وتفاعل المتابعين مع الفيديو متمنين دوام الصحة والسلامة لنجم العرب . 


وكان قد كشف نجل الفنان عبدالرحمن حالة والده الصحية أمس  ، قائلا "الوالد بخير وبأتم صحة ولله الحمد. جاته فقط أنفلونزا حادة وتعافى منها".

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
18327415601670662954

هنيدي يطلق الاعلان الرسمي لفيلم " نبيل الجميل أخصائي تجميل " .. فيديو

nadinenassibnjeim6700-900x473

بعد الانتهاء من تصوير اعلان .. نادين نسيب نجيم تعلق على اقامتها في مصر

2022-638070405944157561-415

"فرق في الاحساس" .. أغنية جديدة لهاني شاكر اليوم

image (1)

لأول مرة .. محمد رمضان ضيف منى الشاذلي ليلة رأس السنة

image

أصالة تغني في السعودية اليوم ضمن فعاليات موسم الدرعية

1053795196_0_511_1702_2213_1920x0_80_0_0_e9f2a187120da1c9d29db3ff991c441e

الجهة المنظمة تضع شروطاً لحضور أول حفل لـ شيرين عبد الوهاب بعد ازمتها الأخيرة

أخبار متعلقة
Ahmed-Saad-678x381

بالرغم من شعبيته الواسعة .. أحمد سعد يتعرض للانتقاد بسبب مقطع فيديو

2489482_1643718063

بعد تعرضه لوعكة صحية .. ابن الفنان محمد عبده يكشف تفاصيل الحالة الصحية لوالده

DH

ما سبب تواجد النجمة المصرية سهير رمزي في المستشفى ؟

63943db74c59b7477165d5cd

وفاة ملكة جمال لبنانية في ظروف غامضة -صور وفيديو

1202016144153780830234

وفاة فنانة عربية شهيرة- صورة

1669307651_811

والد أنغام يكشف آخر تطورات حالتها الصحية