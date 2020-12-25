أول ظهور للفنان محمد منير بعد خروجه من المستشفى.. شاهد

الوكيل الاخباري - شارك الفنان المصري، محمد منير، يوم الأربعاء، أول ظهور رسمي له بعد خروجه من المستشفى، وتعافيه من الوعكة الصحية.

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ونشر محمد منير عبر قنواته على مواقع التواصل الاجتماعي جلسة تصوير جديدة خضع لها لصالح نسخة مجلة "جي كيو" في الشرق الأوسط، وذلك بمناسبة حصوله على جائزة "أسطورة 2020" .

وفي لقاء أجرته المجلة معه، أكد محمد منير أن ما جعله يستوحي فكرة ألبومه الغنائي الجديد "باب الجمال"، الذي سيطرحه خلال أيام، ويعود به للساحة الغنائية بعد غياب، هو "الحزن والتنافر الموجود في العالم الآن"، بحسب قوله، وتابع أن الألبوم مفعم بالتفاؤل والسعادة، ويحتوي على العديد من الكلمات الرائعة".



وأكد أن "شيء جذري حدث في عام 2020 وشعر به بنفس الطريقة التي شعر بها الناس".



وكانت وسائل إعلام أفادت بأن محمد منير تعرض لوعكة صحية، صباح الجمعة الماضية، استدعت نقله إلى المستشفى على الفور، موضحة أن "منير نُقل إلى قسم المخ والأعصاب بأحد المستشفيات الخاصة".



فيما خرج محمد منير، بعدها ليطمئن جمهوره ومحبيه على حالته الصحية، بعد دخوله المستشفى، وأكد أنه بخير وسيعود خلال الساعات المقبلة من أجل وضع اللمسات النهائية على ألبومه الغنائي الجديد "باب الجمال".





Mohamed Mounir is the winner of @GQMiddleEast Legend Award for 2020. Across music and film, he has been a cultural force for nearly half a century, charming Egypt with a cheeky grin. The man that changed everything and united a nation’s true sound is about to begin his next act. pic.twitter.com/h49G7wywIv December 23, 2020

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