الجمعة 25-12-2020
الوكيل الاخباري

الارصاد تنشر نصائح هامة للتعامل مع الضباب الكثيف

الأرصاد : رياح باردة وجافة اعتبارا من الجمعة

المغرب: 44 وفاة و2650 إصابة جديدة بكورونا

اليونان: 55 وفاة و 873 إصابة جديدة بكورونا

إيطاليا: 505 وفيات بكورونا

بريطانيا: 574 وفاة و 39036 إصابة جديدة بكورونا

الإمارات: وفاتان و1311 إصابة جديدة بكورونا

تركيا: 254 وفاة و 18 ألف إصابة جديدة بكورونا

إسبانيا: 126 وفاة و 12662 إصابة جديدة بكورونا

وزارة الصحة توضح حول وصول سلالة جديدة من كورونا إلى الأردن

الجمعة، 25-12-2020 12:18 م

أول ظهور للفنان محمد منير بعد خروجه من المستشفى.. شاهد

bd47110f19327acaa014b956b6661756


الوكيل الاخباري - شارك الفنان المصري، محمد منير، يوم الأربعاء، أول ظهور رسمي له بعد خروجه من المستشفى، وتعافيه من الوعكة الصحية.

اضافة اعلان

ونشر محمد منير عبر قنواته على مواقع التواصل الاجتماعي جلسة تصوير جديدة خضع لها لصالح نسخة مجلة "جي كيو" في الشرق الأوسط، وذلك بمناسبة حصوله على جائزة "أسطورة 2020" .

 

وفي لقاء أجرته المجلة معه، أكد محمد منير أن ما جعله يستوحي فكرة ألبومه الغنائي الجديد "باب الجمال"، الذي سيطرحه خلال أيام، ويعود به للساحة الغنائية بعد غياب، هو "الحزن والتنافر الموجود في العالم الآن"، بحسب قوله، وتابع أن الألبوم مفعم بالتفاؤل والسعادة، ويحتوي على العديد من الكلمات الرائعة".


وأكد أن "شيء جذري حدث في عام 2020 وشعر به بنفس الطريقة التي شعر بها الناس".


وكانت وسائل إعلام أفادت بأن محمد منير تعرض لوعكة صحية، صباح الجمعة الماضية، استدعت نقله إلى المستشفى على الفور، موضحة أن "منير نُقل إلى قسم المخ والأعصاب بأحد المستشفيات الخاصة".


فيما خرج محمد منير، بعدها ليطمئن جمهوره ومحبيه على حالته الصحية، بعد دخوله المستشفى، وأكد أنه بخير وسيعود خلال الساعات المقبلة من أجل وضع اللمسات النهائية على ألبومه الغنائي الجديد "باب الجمال".



سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
15599Image1_246354_highres

إصابة الفنانة المصرية يسرا بفيروس كورونا

8768686-2-645x505 (1)

وفاة مفاجئة لشهير خليجي على مواقع التواصل بعمر 27 عاما تثير الجدل!.. شاهد

عمرو-دياب-16-1-1440x1000

عمرو دياب يعلن موعد طرح ألبومه الجديد

النجمة-الشابة-الجميلة-ديانا-هشام-بطلة-مسلسل-كأنه-امبارح

ديانا هشام تعلن تعافيها من كورونا

2019_6_9_16_51_4_23

عملية جراحية في العين لرامي صبري

2812433_1518679988

غادة إبراهيم تعلن إصابتها بفيروس كورونا

أخبار متعلقة
127-140001-mohamed-mounir-the-kind_700x400

الفنان محمد منير ينفي شائعة إصابته بالشلل

image

نقل الفنان محمد منير للمستشفى بحالة خطرة

4475676-601955752

صورة للفنان تيم حسن برفقة شقيقه تثير الجدل.. شاهد

53966eb0-874b-4e75-8c04-5e147027650d

فيديو لابن شقيق كاظم الساهر أثناء مشاركته في Arab’s Got Talent .. شاهد

9202016212341229614629

العثور على جثة فنانة هندية شهيرة في ظروف غامضة.. صور

640x480

إطلاق البرومو الرسمي لـ مسلسل بنات الماريونيت