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الأربعاء، 27-01-2021 11:21 ص

أول فنانة ضحية لمقلب رامز جلال الجديد الذي سيعرض قريبا!.. صور

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الوكيل الاخباري - كشفت الفنانة المصرية نرمين الفقي، من خلال صورة نشرتها على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" تجمعها بالفنان رامز جلال، من كواليس برنامج المقالب الرمضاني الذي يعده الفنان رامز جلال للعرض في رمضان القادم.

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وعلقت الفقي على الصورة قائلة: "مقلب رامز.. وأنا شربت المقلب"، دون أن تكشف أي تفاصيل من سيناريو البرنامج الرمضاني المنتظر.


وظهرت الفقي وهي تشير بإصبعيها بعلامة النصر، وملامح وجهها تدل على أنها تعرضت لمقلب كبير، بينما بدا رامز بضحكته العريضة على وجهه، التي اعتاد رسمها بعد اصطياد ضحايا برامج المقالب التي يقدمها، وأشار بيده بالعلامة ذاتها.

 

من ناحية أخرى انتهت الفنانة نرمين الفقي من تصوير مسلسل "لؤلؤ"، من بطولة مي عمر، والذي يعرض حاليًا حيث نشرت صورة لها من كواليس العمل عبر حسابها على "إنستغرام"، وعلقت على الصورة: "آخر يوم تصوير".



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