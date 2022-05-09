أول فيلم روائي 3D .. نسرين أمين تروج لفيلم يوم 13

الوكيل الإخباري - شوقت الفنانة نسرين أمين متابعيها لفيلمها الجديد “13 يوم” من خلال نشرها الفيديو الترويجي له على حسابها الرسمي في إنستغرام.

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وتميز الإعلان الذي استمر لمدة 12 ثانية بالتشويق والغموض، حيث ظهر في بداية الإعلان ظل يد يتحرك ببطء على باب مغلق، قبل أن يفتح الباب بشكلٍ جزئي، وتظهر يد أخرى وجزء من وجه إحدى الشخصيات.



ويعد فيلم “13 يوم” أول فيلم رعب مصري بتقنية ثلاثية الأبعاد، وكان عرضه قد تأجل مرات عديدة رغم الانتهاء من تصويره قبل حوالي العامين.

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