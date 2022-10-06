الخميس 06-10-2022
الوكيل الاخباري

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الخميس، 06-10-2022 11:46 ص

أول فيلم ل ويل سميث بعنوان Emancipation بعد أزمة الأوسكار -فيديو

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الوكيل الإخباري - فيلم جديد بعنوان إمانسيبيشن Emancipation من بطولة ويل سميث Will Smith ستطرحه آبل قريبًا في الأسواق.

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وفي التفاصيل، ستطلق آبل الفيلم في الصالات السينمائية الأميركية يوم 2 ديسمبر قبل أسبوع من طرحه على منصتها آبل تي في بلاس.

وعقدت Apple العرض الخاص بفيلم ويل سميث وأنطوان فوكوا القادم في العاصمة الأميركية واشنطن، ليكون هذا العرض الخاص أول ظهور رسمي كبير لويل سميث بعد فوزه بجائزة الأوسكار هذا العام.

 

ET بالعربي 

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