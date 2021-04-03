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السبت، 03-04-2021 01:41 م

أول لقطات من عزاء طفلة جمانة مراد- صور وفيديو

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الوكيل الاخباري - أقامت الفنانة السورية جمانة مراد، الجمعة، عزاء في وفاة طفلتها ديانا، التي توفيت الأسبوع الماضي، في خبر فجع محبيها والوسط الفني العربي.

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تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات لجمانة مراد أثناء استقبالها للمعزين في حديقة منزلها في حي الزمالك بالقاهرة، وهي ترتدي الكمامة الطبية، ضمن الإجراءات الاحترازية من فيروس "كورونا" المستجد.

 


وكان في مقدمة المعزين الفنانة التونسية درة وزوجها، والفنانة وفاء عامر، والكاتبة إنجي علاء، إلى جانب العديد من أهل وأصدقاء جمانة مراد، وغير العاملين بالمجال الفني والنشاط الدرامي.

ورزقف جمانة مراد في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بتوأم هما ديانا وعلي من زوجها رجل الأعمال ربيع بسيسو، بعدما انتهت من تصوير مسلسل "خيانة عهد" مع الفنانة المصرية يسرا.


وكانت ديانا تعاني من حالة مرضية صعبة، وظلت طيلة الأشهر الست الماضية تعاني من مرض رفضت والدتها الإفصاح عن طبيعته، حتى لاقت ربها في نهاية شهر مارس/ آذار الماضي.

 



وأعلنت الفنانة السورية جمانة مراد، الاثنين الماضي، عن وفاة ابنتها ديانا عبر صفحتها الرسمية على "إنستغرام"، دون الكشف عن سبب الوفاة.

 



وكتبت جمانة مراد على "إنستغرام": "الحمد لله على كل حال، لله ما أعطى ولله ما أخذ وإنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله اليوم ابنتنا ديانا ربيع بسيسو، إن شاء الله تكوني شفيعتنا بالآخرة وللجنة يا روح قلب إمك وأبوكي".

وأضافت جمانة: "فراقك صعب ومؤلم، بس أكيد انتي بمكان أحسن بكتير. يا رب ألهمنا الصبر والسلوان وبرّد قلوبنا، لا اعتراض على حكمك يا رب والحمد لله على كل حال، وانتي طير من طيور الجنة يا إمي".
وحرص العديد من الفنانين على تعزية جمانة مراد في وفاة طفلتها "ديانا"، من أبرزهم الفنانة اللبنانية، كارول سماحة، والفنانة المصرية، بشرى، والفنان السوري، باسم ياخور، والفنانة السورية، كندة علوش.
وحازت جمانة مراد على إشادات كبيرة من الجمهور والنقاد في رمضان الماضي، عن دورها المركب في المسلسل التلفزيوني "خيانة عهد"، من بطولة يسرا وحلا شيحة.



 

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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