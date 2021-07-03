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السبت، 03-07-2021 11:59 ص

أول مداخلة لها.. الفنانة شيرين تبكي على الهواء - فيديو

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الوكيل الإخباري - لم تتمالك الفنانة شيرين عبد الوهاب دموعها وبكت خلال المداخلة الهاتفية التي أجرتها وزوجها الفنان حسام حبيب مع برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب.

وخلال تعليقها على الأزمة الأخيرة التي أثيرت بعد انتشار المكالمة المسربة لوالد زوجها الفنان حسام حبيب، انهارت شيرين في البكاء، وقالت خلال مكالمتها: "أنا تعبانة أنا بحاول أمشي جوا الحيط مش برا الحيط".

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وتابعت: "أنا اللي محدش يعرفه أن ساعة موضوع الاتهامات الغريبة اللي كانت بتحصلي دي أنا كنت في أميركا" ولم تستطع استكمال جملتها وبكت.

وتدخل حسام حبيب قائلا إن الجمهور لا يفهم أن الفنان بشر، وفي النهاية عندما يتم انتهاك حياته بهذه الطريقة لا يعرف إلى أين يذهب، يتم سجنه داخل منزله، مشيرا إلى أنه لا يستطيع الرد على أي مكالمة ولا يستطيع سماع كلمة "متزعلش".

وكانت شيرين قد وجهت الشكر لنجوم الوطن العربي الذين قدموا دعمهم لها ولزوجها المطرب حسام حبيب، بعد الأزمة الأخيرة التي أثارت جدلًا كبيرًا، بعد تسريب تسجيل صوتي لوالد حسام.

 



وخصت شيرين بالذكر كلًا من الفنانة شيريهان ونوال الزغبي وأنغام ودرة وفيفي عبده، ورانيا محمود ياسين وأحمد فلوكس وشيماء سيف ومصطفي درويس.

وكتبت في منشور عبر حسابها الخاص على "تويتر": أحب أشكر عيلتي الكبيرة من فنانين الوطن العربي على دعمهم ليا ولحسام وحبهم"؛ وتابعت: "إخواتي وزملائي وأساتذتي، ربنا يخليكوا ليا".

 

 

 

المصدر - لبنان 24

 




 

 


 

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