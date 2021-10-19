الثلاثاء 19-10-2021
الوكيل الاخباري

ارتفاع اسعار البيض في احد المحال التجارية بعمان

الصحة: حريصون على إبقاء التعليم وجاهيا في المدارس والجامعات

لبنان: تقريب موعد الانتخابات النيابية

خطة أمنية هامة بمناسبة العطلة الرسمية

أكبر منجم للذهب في مصر.. كم سيبلغ إنتاجه في 2021؟

اجتماع لوضع آلية لتسديد مستحقات الموردين

الديوان الأميري القطري يجري تعديلا حكوميا يطال عددا من الوزارات

نقيب المطاعم لـ الوكيل : إقبال على الحلويات الشعبية بمناسبة المولد النبوي

كورونا عالميا.. أكثر من 241 مليون إصابة ومن 4.9 مليون وفاة

وفيات الثلاثاء 19/ 10/ 2021

الثلاثاء، 19-10-2021 11:49 ص

أويس مخللاتي يتبرأ من دوره في الهيبة ويهاجم تيم حسن - فيديو

158407Image1-1180x677_d


الوكيل الإخباري - بعد أن حقق نجاحاً بارزاً بدور "صخر "بمسلسل "الهيبة" الذي رسخ بعقل الجمهور، تحدّث الممثل السوري أويس مخللاتي عن هذا الدور وكيف تبرأ منه، كما تكلم عن إستبعاده عن الجزء الخامس والجديد بسبب خلافات مع شركة "صباح إخوان" المنتجة للعمل، بفيديو نشره في صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

اضافة اعلان

 

فظهر أويس بالفيديو وهو بلقاء مع قناة "أخبار الآن" وعلق عليه: "اللي ما حكيتها من قبل من القلب إلى القلب وعلى الهواء مباشرةً".


وقال مخللاتي بالفيديو أن رسالة المسلسل غير جيدة وتساءل عن الثقافة التي يقدمها لجيل يعيش في الحرب وسخر قائلاً: "يا اما حبيتك بالصيف، يا اما حبيتك بالشتي، وطلاق وخيانة".


كما كشف أويس عن تخلي الممثل السوري تيم حسن عنه وطعنه، بحسب تعبيره، لأنه لم يتدخل لحل الخلافات بظل الصداقة التي تجمعهما.

 

 

المصدر - الفن 

اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
6f966ad2c7c07f0a2d2a804aadb89920

كارمن سليمان تطرح اغنية لمعلوماتك - فيديو

91c914d6da317dd8cf622c4aee165506da6f140a

كانيي ويست يصدم الجمهور بقراره

٤٥

فيلم ريش يحدث ضجة في مهرجان الجونة

190917125246558

شاهد: أحدث ظهور لنانسي عجرم وابنتها الصغرى ليا

1570449621HUb1X

مسلحون يعتدون على والد وديع الشيخ ويسرقوه

img-210917082514-22-shaza-new

شاهد ...شذى حسون بموقف محرج بسبب فستانها

أخبار متعلقة
ZNvnMQng

الهيبة يتصدر الترند في لبنان والسعودية

222501_0

تيم حسن يجتمع بأبطال مسلسل سكويد غايم - فيديو

24540Image1-775x445_d

شاهد ...صور اولى من حفل زفاف بطلة الهيبة الفنانة هند خضرا

download

نجمة الهيبة تدخل القفص الذهبي - فيديو

7fad7349-2c51-4dd3-b372-5de03c1ce871

شاهد...كيف ودع عبدو شاهين الهيبة بجزئه الخامس

BeFunky-collage78

تيم حسن يعلن عن مفاجأة بشأن مسلسل الهيبة