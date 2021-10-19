أويس مخللاتي يتبرأ من دوره في الهيبة ويهاجم تيم حسن - فيديو

الوكيل الإخباري - بعد أن حقق نجاحاً بارزاً بدور "صخر "بمسلسل "الهيبة" الذي رسخ بعقل الجمهور، تحدّث الممثل السوري أويس مخللاتي عن هذا الدور وكيف تبرأ منه، كما تكلم عن إستبعاده عن الجزء الخامس والجديد بسبب خلافات مع شركة "صباح إخوان" المنتجة للعمل، بفيديو نشره في صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

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فظهر أويس بالفيديو وهو بلقاء مع قناة "أخبار الآن" وعلق عليه: "اللي ما حكيتها من قبل من القلب إلى القلب وعلى الهواء مباشرةً".



وقال مخللاتي بالفيديو أن رسالة المسلسل غير جيدة وتساءل عن الثقافة التي يقدمها لجيل يعيش في الحرب وسخر قائلاً: "يا اما حبيتك بالصيف، يا اما حبيتك بالشتي، وطلاق وخيانة".



كما كشف أويس عن تخلي الممثل السوري تيم حسن عنه وطعنه، بحسب تعبيره، لأنه لم يتدخل لحل الخلافات بظل الصداقة التي تجمعهما.

المصدر - الفن

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