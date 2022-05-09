الإثنين 09-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الحكومة: ارتفاع اسعار المحروقات عالمياً

صفة الاستعجال لمشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية

إرادة ملكية بفض الدورة العادية لمجلس الأمة

المجلس العربي يعتمد مستشفى الملك المؤسس لتدريب أطباء الكلى

وزير الطاقة السعودي: الفجوة بين أسعار الخام والوقود تبلغ نحو 60%

البنك المركزي يُعمم على البنوك بشأن رسوم الاستعلام الائتماني

التربية تحدد موعد بدء الامتحانات التجريبية للتوجيهي

حجاوي: كورونا لم تنتهي بعد

تنويه من هيئة الاتصالات للراغبين بالسفر خارج المملكة

حماية المستهلك للصناعة والتجارة: الدجاج ما زال غير متوفر في الاسواق

الإثنين، 09-05-2022 12:41 م

أيمن القيسوني يكشف كواليس مشاركته في مسلسل يوتيرن

medium_2022-05-07-5c4098484b


الوكيل الإخباري - كشف الممثل المصري أيمن القيسوني عن بعض كواليس تصوير مسلسل "يوتيرن" الرمضاني الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني 2022، بطولة ريهام حجاج، أيمن القيسوني، توفيق عبد الحميد.

اضافة اعلان

 

وقال القيسوني عن كواليس العمل مع الممثلة المصرية ريهام حجاج، أن بعض المشاهد كانت جدية ضمن التمثيل، وأصعبها كان مشهد ضربه لريهام حجاج وقال بتصريح للوطن المصرية: "ضربتها جامد، ووقعتها على الأرض، وهي قالت اضرب جامد متخافش، أنا كنت رافض لكنها أصرت، وفعلًا يا حرام اتبهدلت جدًا في المشهد ده، ووقعت على وشها وكانت هتتعور، كان التصوير هيوقف طبعًا لكن هي استحملت وكملّت تصوير".

 

الفن  

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
255801-1547589956

شاهد.. أحمد الفيشاوي بظهور جديد مع شقيقه

20190713_213759_3258

شاهد..بريانكا شوبرا تنشر أول صورة لإبنتها

5ipj-26-730x438

جومانا مراد تعود للسينما بعد غياب طويل

VoGY0GSl_400x400

أول فيلم روائي 3D .. نسرين أمين تروج لفيلم يوم 13

00

الفيلم الاردني الحارة لـ منذر رياحنة يفوز بجائزة الجمهور بمهرجان مالمو - صور و فيديو

2022_3_1_14_4_50_413

شاهد..أول ظهور لـ منة عرفة ومحمود المهدي بعد عودتهما لبعض

أخبار متعلقة
image (9)

شاهد..آيتن عامر تمازح الجمهور بصورة من كواليس مكتوب عليا

71aafa6d-35f5-4ff0-8cb8-27abac49e921

هبة الحسين تنشر كواليس 'ستديو 22'-صورة