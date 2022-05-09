أيمن القيسوني يكشف كواليس مشاركته في مسلسل يوتيرن

الوكيل الإخباري - كشف الممثل المصري أيمن القيسوني عن بعض كواليس تصوير مسلسل "يوتيرن" الرمضاني الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني 2022، بطولة ريهام حجاج، أيمن القيسوني، توفيق عبد الحميد.



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وقال القيسوني عن كواليس العمل مع الممثلة المصرية ريهام حجاج، أن بعض المشاهد كانت جدية ضمن التمثيل، وأصعبها كان مشهد ضربه لريهام حجاج وقال بتصريح للوطن المصرية: "ضربتها جامد، ووقعتها على الأرض، وهي قالت اضرب جامد متخافش، أنا كنت رافض لكنها أصرت، وفعلًا يا حرام اتبهدلت جدًا في المشهد ده، ووقعت على وشها وكانت هتتعور، كان التصوير هيوقف طبعًا لكن هي استحملت وكملّت تصوير".

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