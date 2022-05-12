أيمن رضا يهاجم مخرج مسلسل "الكندوش" ويتخذ هذا القرار !

الوكيل الإخباري-أكد الممثل السوري أيمن رضا أنه انسحب من إدارة الشركة المنتجة لمسلسل "الكندوش" وأنه تنازل عن أجره بشكل كامل.







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وقال أيمن رضا إنه لم يوفق في أي من الأعمال التي قدمها هذا العام، وذلك عن عدة أسباب أهمها أن مخرج مسلسل "الكندوش" سمير حسين، واصفاً إياه بأنه أحد أسباب فشل المسلسل رغم أنه مخرج مهم إلا أنه كان يبحث عن المال وليس عن الفن عندما حول المسلسل لجزأين وتوجه نحو الثالث، وأضاف رضا أنه بالرغم من تأسيسه شركة الإنتاج وترويجها وانطلاق العمل ورفع أجور الممثلين خلال فترة وجيزة إلا أن الشركة حيدته لاحقاً وحذفت اسمه من الجزء الثاني واصفاً تصرف الشركة بـ "الولدنة".



وأعلن أيمن رضا في مقابلة لبرنامج "المختار" عبر "المدينة إف إم" أنه لن يقبل بعد اليوم إلا بالأدوار المهمة داعياً المخرجين لفرض رؤيتهم وكسر النمطية باختيار الممثلين منوهاً بالنجومية التي حققها كل من فايز قزق وعبد المنعم عمايري في أعمالهم الأخيرة عبر الأدوار المختلفة التي قدماها.

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