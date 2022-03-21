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الإثنين، 21-03-2022 04:43 م

أيمن رضا يوضح سبب انسحابه من بقعة ضوء 15

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الوكيل الإخباري - فاجأ الفنان أيمن رضا عشاقها بإعلانه الانسحاب من الجزء 15 من مسلسل بقعة ضوء رغم تصويره 7 حلقات من العمل.

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وبرر أسباب الانسحاب بالاعتماد على مخرجين مبتدأين، وبعدم وجود نصوص قوية ومميزة.


وقال الفنان الكوميدي إنّ فكرة الجزء الجديد كانت الاعتماد على مخرجين عديدين في تصوير لوحاته، لكن هذه الفكرة نفذّت من خلال مخرجين مبتدأين فقط وهذا أمر رفضه.


وأشار إلى أن المسلسل خرج من عهدته هو والفنان باسم ياخور حيث كانا نجميْ العمل في أجزائه الأولى، وأصبح في عهدة الشركة المنتجة.


وتحدث أيمن رضا عن الشروط التي كان يضعها للشركة المنتجة عن إنتاج أي جزء من السلسلة الكوميدية الشهيرة، وقال إن شروطه تتمحور حول الإنتاج العالي، النصوص المكتملة، الاعتماد على مخرجين متعددين، والابتعاد عن التجريب، وأوضح أن عدم الالتزام بهذه الشروط يؤدي إلى فشل العمل.

 

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