السبت 09-10-2021
الوكيل الاخباري

لجنة الاوبئة : لا صحة حول فرض حظر تجول شامل أيام الجمعة

الباص السريع يدهس مواطنا في شارع الجامعة الأردنية - صور

إربد : جمعية حماية الأسرة تحتفل بيوم الأجداد

مبادرة لتكريم عمّال الوطن

لجنة الاوبئة : هناك العديد من المخالفات في المهرجانات والحفلات

التربية : عدد كبير من المعلمين تقدموا لنظام الرتب الجديد

العراق: مقتل 7 إرهابيين بقصف للطيران الحربي في ديالى

بريطانيا: 133 وفاة و 34950 إصابة بفيروس كورونا

افتتاح مركز دفاع مدني القصر في محافظة الكرك

شركس ينفي تصريحات منسوبة اليه حول اجراءات تشديدية واغلاقات

السبت، 09-10-2021 08:57 م

أيمن زبيب يحيي حفلاً متميزاً بالاجواء الطربية في طبرجا - صور

زبيب-1110x564


الوكيل الإخباري-أحيى الفنان اللبناني أيمن زبيب مساء يوم أمس حفلا ساهراً في أحد المطاعم في طبرجا تميز بالاجواء الطربية والرومنسية.

اضافة اعلان

 

وقدّم أيمن في الحفلة باقة من أجمل أغنياته التي حملت المواويل والدبكات والتي ما زالت تطلب حتى يومنا هذا.

 

وقد إستمتع بها الحاضرون وتفاعلوا معها بالرقص عليها، فهم قرروا تمضية اجمل الاوقات والترفيه قليلا والابتعاد بعض الشيء عن المشاكل الحياتية اليومية.

 


وكان آخر إصدارت أيمن أغنية "رميو قلبي" التي طرحها في شهر شباط/فبراير الماضي وهي من كلمات زين ونبيل عياش، ألحان حسان عيسى وتوزيع حازم كرم.

 




الفن

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2020623154242482637285237624825513

شاهد-ممثلة سورية تنضم لمعتصم النهار في مسلسل إيكو

596A5F91-7910-4F28-8037-F11DFBEBB627.

شاهد ... حفل عيد ميلاد تالا ابنة كارول سماحة السادس

artworks-000161849005-qfl7k8-t500x500

شاهد ...كيف اصبحت رغد الوزان نجمة طيور الجنة

6321011-1563308708

شاهد ...صورة قديمة لـ ياسمين صبري تكشف عن التعديلات التجميلية التي قامت بها

3338368_1628621502

نادين نسيب نجيم تحضر لهذه المفاجأة - فيديو

salim-assaf

سليم عساف ينشر فيديو لـ وائل كفوري خلال حفلته في قطر

أخبار متعلقة
عبد

الفنان عبد الله مشرف يكشف حقيقة اسمه

02_177477_highres

ماجد المهندس يطرح اغنيته الجديدة حرام تروح - شاهد

nesreen-tafesh16

نسرين طافش توثق لحظات جميلة من إجازتها – بالفيديو

WhatsApp-Image-2018-12-21-at-2-26

عودة برنامج من سيربح المليون