أيمن زبيب يحيي حفلاً متميزاً بالاجواء الطربية في طبرجا - صور

الوكيل الإخباري-أحيى الفنان اللبناني أيمن زبيب مساء يوم أمس حفلا ساهراً في أحد المطاعم في طبرجا تميز بالاجواء الطربية والرومنسية.

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وقدّم أيمن في الحفلة باقة من أجمل أغنياته التي حملت المواويل والدبكات والتي ما زالت تطلب حتى يومنا هذا.





وقد إستمتع بها الحاضرون وتفاعلوا معها بالرقص عليها، فهم قرروا تمضية اجمل الاوقات والترفيه قليلا والابتعاد بعض الشيء عن المشاكل الحياتية اليومية.



وكان آخر إصدارت أيمن أغنية "رميو قلبي" التي طرحها في شهر شباط/فبراير الماضي وهي من كلمات زين ونبيل عياش، ألحان حسان عيسى وتوزيع حازم كرم.









