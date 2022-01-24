الإثنين 24-01-2022
الوكيل الاخباري

تعرف على أماكن تساقط وسماكة الثلوج القادمة الى الاردن - اسماء

الارصاد الجوية تحذر من طقس الليلة

الحكومة تحيل عدداً من استيضاحات ديوان المحاسبة إلى القضاء وهيئة النزاهة

إصابة وزير التخطيط والتعاون الدولي بفيروس كورونا

"مزارعي وادي الأردن" يرد على النائب القطاونة: ذهبتَ إلى شعبويات فارغة

تنظيم الاتصالات تتلقى نحو 7 آلاف شكوى على خدمات الاتصالات والبريد العام الماضي

مجلس الداخلية العرب يدين الاعتداءات الحوثية على السعودية والإمارات

الشبول: غالبية إصابات كورونا الاثنين "أوميكرون" ونتوقع ارتفاعها أكثر

عمّان تسجل أكثر من نصف إصابات كورونا في أعلى إحصائية تسجلها المملكة

الحمل الكهربائي يسجل 3900 ميغاواط مساء اليوم الاثنين

الإثنين، 24-01-2022 01:38 م

أيمن زيدان في رسالة مؤثرة بذكرى وفاة ابنه - صورة

upload_1485510618


الوكيل الإخباري - رثى النجم أيمن زيدان نجله الراحل نوار عبر السوشال ميديا في ذكرى وفاته الحادية عشر بكلمات مؤثرة نابعة من قلب موجوع.

ونشر النجم السوري عبر حسابه على تطبيق انستغرام صورة تجمعه بابنه الراحل ووجه من خلاله رسالة حزينة كتب فيها: "كان من المفترض في حياة عادلة ان احتفل الليلة بعيد ميلادك الثلاثين لكن جدار الزمن الهش هوى بك باكراً وظل يطفئ شموع ميلادك منذ أحد عشر عاماً…نوار كل عام وأنت في قلبي".

اضافة اعلان

 

 

تفاعل الجمهور وبعض النجوم مع منشور زيدان وحرصوا على مشاركته حزنه على فقيده، متمنيين له الصبر والسلوان.

يذكر أن نوار، الابن الأصغر للفنان السوري توفي عن عمر 19 عاماً عام 2011 بعد صراع دام 3 سنوات مع مرض السرطان.

 

لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
هيلدا-خليفة

شاهد..هيلدا خليفة تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها

848995

شاهد..محمد التاجي يرد على سخرية محمد رمضان منه

654FD58D-58FF-4509-A0A0-B4C96D999F22

شاهد- صفاء سلطان تفاجىء صباح الجزائري بمناسبة عيد ميلادها

262738295_1593684130981633_9115731908459230867_n

شاهد.. منة عرفة تحتفل بعيد ميلاد زوجها

8147646_1643016993

وائل عبد العزيز يصدم المتابعين بكلامه عن حالة والده الصحية

7693400_1643024411

شاهد.. تشييع جثمان بسام الملا