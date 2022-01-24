أيمن زيدان في رسالة مؤثرة بذكرى وفاة ابنه - صورة

الوكيل الإخباري - رثى النجم أيمن زيدان نجله الراحل نوار عبر السوشال ميديا في ذكرى وفاته الحادية عشر بكلمات مؤثرة نابعة من قلب موجوع.



ونشر النجم السوري عبر حسابه على تطبيق انستغرام صورة تجمعه بابنه الراحل ووجه من خلاله رسالة حزينة كتب فيها: "كان من المفترض في حياة عادلة ان احتفل الليلة بعيد ميلادك الثلاثين لكن جدار الزمن الهش هوى بك باكراً وظل يطفئ شموع ميلادك منذ أحد عشر عاماً…نوار كل عام وأنت في قلبي".

اضافة اعلان

تفاعل الجمهور وبعض النجوم مع منشور زيدان وحرصوا على مشاركته حزنه على فقيده، متمنيين له الصبر والسلوان.



يذكر أن نوار، الابن الأصغر للفنان السوري توفي عن عمر 19 عاماً عام 2011 بعد صراع دام 3 سنوات مع مرض السرطان.

لها

اظهار أخبار متعلقة

