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الخميس، 28-01-2021 03:37 م

أيمن زيدان يعود في مسلسل جديد

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الوكيل الاخباري - يحل الممثل السوري أيمن زيدان، ضيفاً على أحداث مسلسل

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"خريف العشّاق" لموسم دراما 2021، عن نص للكاتبة ديانا جبور، ومن إخراج جود سعيد.


وقال زيدان إنّ شخصية "العم" التي يؤديها في المسلسل: "على درجة كبيرة من الغنى، والتنوع، بمعنى تقديم مجموعة أشكال لنموذج سلطوي، خارج الإطار التقليدي الذي تقدّم فيه هذه النوعية من الشخصيات في الدراما؛ دافئ أحياناً، متوتر حيناً، وتلوينات أخرى ساعدتني كممثل في تقديم جملة من الاقتراحات في شخصية مكثفة".


واعتبر زيدان أنّ الموضوع الذي يتم تناوله في مسلسل "خريف العشاق" هو: "غاية في الأهمية، ويكاد يقارب منطق الرواية التلفزيونية، عبر قراءته شبه الملحمية لمرحلة دقيقة وحساسة من تاريخ المنطقة المعاصر بكل تقلباتها، سياسياً، واقتصادياً، وبصورة غير مباشرة، وذلك من خلال تتبع مسار مصائر شخوص متعددة، تلك المرحلة التي أسست لمراحل مستقبلية لاحقة، بما في ذلك ما نعيشه في الوقت الراهن".


ولفت أيمن الإنتباه إلى أنّ نص المسلسل يقترب من مناطق كثيرة لم يتم التطرّق إليها سابقاً.

 

الفن

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