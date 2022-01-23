إبنة بسام الملا تودعه بفيديو وصور مؤثرة

الوكيل الإخباري - كتبت الممثلة شمس، إبنة المخرج الكبير بسام الملا رسالة وداع عبرت فيها عن حزنها الشديد لوفاته عن عمر يناهز الـ 66 عاماً بعد معاناة مع المرض.

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ونشرت مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو التي تجمعها بوالدها وكتبت قائلة: "انت اللي علمتني أحلى وأسمى معاني الحب فراقك اصعب واوجع شي حسيته بحياتي".

وتابعت: "اليوم انكسرت مية شقفة اليوم ابشع يوم بحياتي وما كان بدي ياه يجي بس بعرف انك ارتحت وانك بمكان احلى.. رح تبقى خالد بقلبي وروحي وعقلي رح تبقى معنا وبيناتنا كلنا يا أعظم انسان واعظم حب بحياتي وقلبي بحبك يا روح الروح بحبك بابا".

وختمت: "الله يرحمك عم قولها وانا لسا مو مصدقة الله يرحمك.. إلى روحك السلام".



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