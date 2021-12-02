إبنة بول ووكر برسالة مؤثرة بذكرى وفاته صورة

الوكيل الإخباري - استذكرت ميدو ووكر والدها النجم العالمي الراحل بول ووكر، من خلال نشرها صورة من فترة طفولتها برفقته، بمناسبة ذكرى وفاته، وذلك على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.

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وعلّقت ميدو على هذه الصورة بالقول: " أنا أحبك وأفتقدك إلى ما لا نهاية، اليوم وكل يوم أحتفل بحياتك، وحبك، وأنت يا صديقى المفضل".



وكان بول ووكر قد رحل في حادث مأساوي عام 2013 عن عمر 40 عاماً حين اصطدمت سيارته بشجرة في فالنسيا بولاية كاليفورنيا.



وشكّل هذ الخبر حينها ضجة كبيرة بين الجمهور.

المصدر- الفن