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السبت، 18-06-2022 03:46 م

إبن أحلام يشارك الجمهور صورة له مع أصالة

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الوكيل الإخباري-شارك نجل الفنانة الإماراتية أحلام، فاهد الهاجري، الجمهور صورة له مع الفنانة السورية أصالة عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.

وتفاعل المتابعون مع الصورة، واعتبر أن هذا الشاب تمكن من تقريب وجهات النظر بين والدته وبين أصالة بعد الخلافات التي كانت بينهما.

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وجاء من بين التعليقات: "هذا الولد خلوق و متربي احسن تربيه ، مع ان احلام و اصاله احياناً تحصل بينهم خلافات لكن فاهد دايماً يعكس اخلاق البيت و العايلة الي طلع منها الله يحفضه لكم يارب"، "ابن الرائعة مع الرائعة".

 


 

 

 

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