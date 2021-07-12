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الإثنين، 12-07-2021 11:32 ص

إبن شقيق رامي جمال يحرجه بسبب مرض البهاق - فيديو

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الوكيل الإخباري - يحرص النجم رامي جمال على نشر الوعي بشكل دائم حول مرض "البهاق" الذي يعاني منه منذ سنوات، ليفاجئ الجميع بمقطع فيديو مع إبن شقيقه وهو يحدثه عن الأمر.

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وشارك الفنان المصري متابعيه على تطبيق انستغرام بمقطع فيديو مع الطفل ياسين، نجل شقيقه الذي حاول إقناع عمه بضرورة غسل يديه كي يُزيل اللونين في يديه، أي البهاق، ما أحدث حالة من الإرباك لدى رامي الذي عجز عن توضيح الأمر للطفل الصغير.

وعلّق على المقطع قائلاً: "يا جماعة قعدت أقولكم واجهوا المجتمع وعلموا أولادكم كذا وكذا والطعنة جاتلي من أقرب الناس.. (ياسين) ابن أخويا بفكر من امبارح أوصله الموضوع إزاي بعد ما أغسل إيدي.. ربنا يحفظك.. حد عنده حل أو طريقة أفهمه بيها".

 

 

المصدر - لها 

 




 

 


 

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