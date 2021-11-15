إتيرنالز يحتفظ بصدارة إيرادات السينما في أمريكا الشمالية

الوكيل الإخباري - احتفظ فيلم الخيال العلمي والحركة (إتيرنالز) "الأبديون" بصدارة إيرادات السينما في أمريكا الشمالية في عطلة نهاية الأسبوع مسجلا 27.5 مليون دولار.

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والفيلم بطولة أنجلينا جولي وريتشارد مادن وسلمى حايك وكميل نانجياني ومن إخراج كلوي تشاي.





وجاء فيلم الأطفال والمغامرات الجديد(كليفورد ذا بيج ريد دوج) "كليفورد الكلب الأحمر الكبير" في المركز الثاني بإيرادات بلغت 16.4 مليون دولار.





والفيلم بطولة داربي كامب وجاك وايتهول وكينان طومسون وروزي بيريز ومن إخراج والت بيكر.

وتراجع فيلم المغامرات والحركة (ديون) "تل من الرمال" من المركز الثاني إلى المركز الثالث هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 5.5 مليون دولار.

الفيلم بطولة تيموتيه شالاميه وريبيكا فيرجسون وزيندايا ومن إخراج دوني فيلنوف.



كما تراجع فيلم الحركة والإثارة (نو تايم تو داي) "لا وقت للموت" من المركز الثالث إلى المركز الرابع مسجلا 4.6 مليون دولار.



والفيلم بطولة دانييل كريج ورامي مالك وليا سيدو وناعومي هاريس ومن إخراج كاري فوكوناجا.



وجاء فيلم الحركة (فينوم: ليت ذير بي كارنيدج) في المركز الخامس محققا أربعة ملايين مليون دولار.



والفيلم بطولة توم هاردي وودي هارلسون وميشيل وليامز وناعومي هاريس ومن إخراج أندي سركيس.

المصدر - البيان