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السبت، 27-05-2023 01:50 م

إجراء طارئ من نقابة الموسيقيين المصريين بشأن إطلالة أحمد سعد

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الوكيل الإخباري- يستمر الجدل حول إطلالة الفنان المصري أحمد سعد في حفله الغنائي الذي أحياه في مدينة جدة السعودية، والتي ظهر خلالها بقميص شفاف، بالإضافة إلى حلق في أذنيه، في مظهر أقرب إلى الإطلالات النسائية.

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ومع استمرار الجدل وموجات السخرية والغضب المتلاحقة، تفاعلت نقابة الموسيقيين في مصر مع هذا الموضوع، موضحةً أنها تدرس وضع قواعد لحسم الإطلالات الجريئة على المسرح.


من جانبه علق المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية في مصر علاء عامر في تصريح لوسائل الإعلام المصرية عن مناقشة قضية ظهور الفنانين بملابس جريئة على المسرح في اجتماعات النقابة.


مؤكداً على أن تلك القضية سيتم طرحها أمام مجلس النقابة في الاجتماع القادم لإصدار قرار حاسم حول هذا الموضوع، مشيراً إلى النقابة مسؤولة عن أعضائها داخل وخارج مصر.

 

كان أحمد سعد قد تعرض لموجة كبيرة من السخرية على منصات التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، فور نشر الصور الأولى لحفله في جدة، والتي ظهر فيها بإطلالة وصفها الجمهور بالنسائية، نظراً لاعتماده على بلوزة سوداء شفافة، بالإضافة إلى حلق في الأذن.


ليالينا


 




 

 


 

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