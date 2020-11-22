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الأحد، 22-11-2020 02:11 م

إدوارد يعود للغناء مرة أخرى بعد غياب 23 عاما

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الوكيل الإخباري _ بعد غياب أكثر من 23 عام ، كشف الفنان إدورد عن عودته للغناء من جديد بقيادة فريق جيبسي .

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حيث اقيمت امس أولى حفلاته بإحدى البواخر السياحية على النيل، قائلا : "انه سعيد بتلك الخطوة التى تأخرت كثيراً عنها لافتاً إلى أن سبب التأخر هو انشغاله بأعمال تمثيلية أخرى ولكن الحمد الله تمت وانتظرونا فى حفلات أخرى".

وأضاف إدوارد قائلاً: "أن التمثيل هو الذى خطفني وأبعدني بعد توقف 23 عاماً والحمد لله قررت العودة منذ فترة وأجرينا عدة بروفات واستقرينا  على الأغاني التي سأعود بها فى حفلات اللايف، والتي تضم مجموعة من أشهر الأعمال الفنية لكل من فيروز وداليديا، ومجموعة من أغاني الراي الشهيرة،  وقمت بتوزيعها بشكل ورؤية جديدة تتناسب مع شكل الموسيقى التي يقدمها الفريق.

 

المصدر : اليوم السابع 

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