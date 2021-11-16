إرتداء أديل أقراط كوكب زحل يثير الجدل - صور

الوكيل الإخباري - أثارت النجمة العالمية أديل الجدل بلقائها التلفزيوني مع الإعلامية أوبرا وينفري، إذ ظهرت بإطلالتين الأولى للقاء الحواري والثانية على المسرح لأداء أغاني ألبومها الجديد.

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وظهر أديل بفستان أسود وبتسريحة شعر مرفوعة، وما تفاعل معه المتابعون ، المجوهرات التي إرتدتها، فبدت بأقراط من الذهب على شكل كوكب زحل.

وخلال اللقاء بررت أديل سبب إرتدائها هذه الأقراط، فقالت أن هذا الكوكب يتواجد بنقطة معينة خلال ولادة الإنسان، ويدور حول الشمس لمدة 27 إلى 30 سنة ليعود إلى نقطة البداية.









المصدر - الفن