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الإثنين، 18-04-2022 01:19 م

إسعاد يونس تستعد لبطولة مسلسل جديد

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الوكيل الإخباري - تعود النجمة والإعلامية إسعاد يونس، للدراما المصرية، في أولى خطواتها بعد توقفها الدرامي، وفي أولى الخطوات لاستثمار نجاح برنامجها الشهير "صاحبة السعادة"، تستعد إسعاد يونس لتقديم بطولة مسلسل جديد بعنوان "حواديت صاحبة السعادة"، قدم في كل حلقة حكاية مستقلة.

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مسلسل حواديت صاحبة السعادة تلعب بطولته الفنانة إسعاد يونس، وهو مكون من العديد من القصص المنفصلة المتصلة، والتي تدور في إطار اجتماعي، ولن يتناول جانبًا من شخصيتها لكون المسلسل يحمل لقبها.

وتبدأ إسعاد يونس في تصوير مسلسل حواديت صاحبة السعادة، يوم 20 مايو المقبل، بعد الانتهاء من الموسم الرمضاني والاجتماع بصناع العمل مع بداية شهر مايو، لتحديد ملامح العمل، والتعاقد مع أبطال القصص.


وشاركت إسعاد يونس في رمضان 2022 كضيفة شرف، في مسلسل العائدون مع الفنان أمير كرارة وأمينة خليل.

 

نواعم

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