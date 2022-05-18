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الأربعاء، 18-05-2022 04:55 م

إسعاد يونس تستعد لخوض دور رئيسي في هذا المسلسل

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الوكيل الإخباري-تستعد الاعلامية والممثلة المصرية إسعاد يونس لخوض عمل تمثيلي جديد في دور رئيسي، وذلك بعد غياب لفترة طويلة عن التمثيل.

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المسلسل يحمل إسم "بيت ماما" ويتألف من 45 حلقة، تدور احداثه في اطار اجتماعي وهو من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن.


وظهرت إسعاد يونس في موسم رمضان الماضي في مسلسل "الإختيار 3" بدور الدكتورة إيناس عبد الدايم رئيسة دار الاوبرا في فترة حكم الاخوان. وعن ظهورها في مسلسل الاختيار قالت في مقابلة اذاعية انها كانت تسعى مع المخرج بيتر ميمي بالحصول على دور في المسلسل حتى لو دور شهيدة وعندما اتتها الفرصة وافقت فوراً.


 




 

 


 

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