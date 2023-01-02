الإثنين 02-01-2023
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تنفيذا للتوجيهات الملكية تخفيض سعر لتر الكاز
محاضرة حول طب المجتمع في الأردن
اختتام برنامج صون العمل المناخي والشبابي بالعقبة
الحكومة تدرس فكرة توسيع تخصصات الجامعة الأردنية/ فرع العقبة
أخبار الشركات
أخبار الشركات
"البنك العربي" و "هايبرباي" يوقعان اتفاقية تعاون لتقديم الخدمات المتصلة ببوابات الدفع الإلكتروني لعملاء البنك "
زين في 2022.. استدامة بيئية ودعم متواصل للصحة والتعليم وخدمة المجتمع
دعوة لحضور المؤتمر الصحفي لشركة سامسونج في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2023 تحت شعار "عالم متصل يسوده الهدوء"
عرموش للاستثمارات السياحية – ماكدونالدز الأردن – بالتعاون مع جمعية كلنا الخير الأردنية تطلق حملة الشتاء 2022
كورونا
كورونا
قطر تلزم المسافرين القادمين من الصين بفحص سلبي لفيروس كورونا
الصين تكافح طفرة تفشي كورونا