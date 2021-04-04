إصابات خطيرة يتعرض لها محمد إمام خلال تصوير مسلسله الجديد.. صورة

الوكيل الاخباري - كشف الفنان المصري محمد إمام من خلال صورة له نشرها على حسابه الخاص على إنستغرام عن إصابته في أثناء تصويره مسلسله الرمضاني "النمر".

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وعلق إمام على الصورة قائلاً: "بعد فترة تصوير مشاهد أكشن عنيفة، رجلي مشروخة، سنتي مكسورة، وتقريبًا إيدي مجزوعة، ورمضان كمان 10 أيام، ورايح دلوقتي أعمل مشهد أكشن جديد، صلوا على النبي".

يذكر أن الفنان المصري كان يواظب على تدريبات عنيفة استعداداً لمشاهد الأكشن، التي يقدمها في مسلسل "النمر"، حيث كان حريصا بشكل مستمر على التواجد في الجيم وأداء العديد من التمرينات الشاقة.



مسلسل "النمر" بطولة نيرمين الفقي، هنا الزاهد، محمد رياض، وبيومي فؤاد وعدد كبير من النجوم، تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل، وتدور أحداثه في إطار الإثارة والتشويق والأكشن، حول شاب صعيدي ينتقل للعيش في القاهرة، ويدخل مجال تجاره الذهب ليعمل في الصاغة، وتنشأ بينه وبين التجار داخل الصاغة العديد من المشاكل والصراعات.

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