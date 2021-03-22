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الإثنين، 22-03-2021 08:32 م

إصابة ابن الفنان أحمد السقا بفيروس كورونا

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الوكيل الاخباري - يحيط الغموض بالممثل المصري أحمد السقا بعد إعلان نجله إصابته بفيروس كورونا المستجد.

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وأعلن حمزة، الابن الأصغر للسقا، إصابته بفيروس كورونا، اليوم الاثنين، عبر حسابه على تطبيق "انستغرام"، دون أن يكشف عن مصير باقي أفراد أسرته، وما إن كان قد أصيب أحد منهم بالفيروس أم لا.

ونشر حمزة: "إيجابي كورونا، الحمدلله".


ويواصل أحمد السقا حاليا تصوير مسلسله الجديد "نسل الأغراب"، المتوقع إذاعته في رمضان المقبل.


ويعد "نسل الأغراب" التعاون الأول بين أحمد السقا وأمير كرارة في الدراما التلفزيونية، عقب اجتماعهما في بطولة "هروب اضطراري" قبل عامين.


المسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج سينرجي – تامر مرسي، ويشارك في بطولته فردوس عبد الحميد، وإدوارد، ونجلاء بدر.

 

سبوتنيك

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