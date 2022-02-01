الثلاثاء 01-02-2022
الوكيل الاخباري

اعتبارا من اليوم في السعودية.. الجرعة التنشيطية شرط المحصن لفئة محددة

انخفاض أسعار الغاز في أوروبا بعد خطوة من غازبروم الروسية

ماذا سيحدث إذا تخلت الدول الغنية عن نصف لقاحات كوفيد-19؟

ميتا تضيف صورة رمزية ثلاثية الأبعاد إلى قصص إنستغرام

مصدر حكومي يؤكد: لن نلجأ لإلغاء الإجراءات الصحية أسوة ببعض الدول الأوروبية

البطالة في منطقة اليورو تسجل أدنى مستوى منذ 1998

مركز فيكتور يعلن توريد لقاح إيبي فاك كورونا إلى الخارج

كورونا في روسيا.. 125 ألف إصابة جديدة وسط تباطؤ وتيرة تفشي الوباء

مهيدات: خفض اسعار 20 دواء خاص بكورونا واجازة 10 لقاحات في الأردن

179 ألف طالب تلقى لقاح كورونا حتى الآن

الثلاثاء، 01-02-2022 01:07 م

إصابة الإعلامي مفيد فوزي بكسر في الكتف

82015249393202


الوكيل الإخباري - كشفت الكاتبة حنان فوزي ابنة الإعلامي الشهير مفيد فوزي، من خلال منشور عبر خاصية القصص القصيرة المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام" تفاصيل إصابة والدها الإعلامي الكبير بكسر في الكتف.

اضافة اعلان

 

وطلبت من الجمهور الدعاء له بالشفاء، حيث كتبت: "بعد مرور 10 أيام على الخضة والقلق والحيرة والألم على بابا، مضطرة أنطق عشان أجاوب الناس اللي بيسألوا عنه ومش بيرد، ونشكر ربنا على كل حال... بابا تعرض لكسر في مفصل الكتف اليمين والوضع لا يسمح بتدخّل جراحي لكن بيسمح برحمة ربنا عليه، والحمد لله ربنا قدّر ولطف".

 

وأضافت: "ويا رب يمد إيده ويتمم شفاءه... أطلب دعواتكم لوجه الله أن يتحنن عليه ويعطيه الصحة والعافية... يا رب رحمتك يا عظيم الألطاف".

لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
img-210723075311-78-ragheb-new

لقاء عفوي يجمع راغب علامة وعابد فهد وزينة يازجي - صور

Screenshot_19-4-1

مهيرة عبدالعزيز ممثلة على المسرح.. لأول مرة

image (4)

شاهد..سيف نبيل يحتفل بالـ 20 مليون بقالب كيك ذهبي

مي-حريري

مي حريري تحتفل بعيد ميلادها بأجواء مميزة

swr_yly_tjm_mrw_wzyn_wwldhm-638x654_523001_original

مفاجأة غير متوقعة من زوجة عمرو دياب - صورة

f53c1101be5300698c1d1d28260db5cad3490151-060421153132

أنغام ترفض أن تسامح أصالة وتكشف سبب قرارها