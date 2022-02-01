إصابة الإعلامي مفيد فوزي بكسر في الكتف

الوكيل الإخباري - كشفت الكاتبة حنان فوزي ابنة الإعلامي الشهير مفيد فوزي، من خلال منشور عبر خاصية القصص القصيرة المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام" تفاصيل إصابة والدها الإعلامي الكبير بكسر في الكتف.

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وطلبت من الجمهور الدعاء له بالشفاء، حيث كتبت: "بعد مرور 10 أيام على الخضة والقلق والحيرة والألم على بابا، مضطرة أنطق عشان أجاوب الناس اللي بيسألوا عنه ومش بيرد، ونشكر ربنا على كل حال... بابا تعرض لكسر في مفصل الكتف اليمين والوضع لا يسمح بتدخّل جراحي لكن بيسمح برحمة ربنا عليه، والحمد لله ربنا قدّر ولطف".

وأضافت: "ويا رب يمد إيده ويتمم شفاءه... أطلب دعواتكم لوجه الله أن يتحنن عليه ويعطيه الصحة والعافية... يا رب رحمتك يا عظيم الألطاف".





لها