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الأحد، 03-01-2021 04:19 م

إصابة الاعلامي المصري وائل الإبراشي بكورونا وحالة صحية غير مستقرة!

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الوكيل الاخباري - قالت تقارير إعلامية إن حالة الإعلامي ومقدم البرامج المصري، وائل الإبراشي، غير مستقرة، مؤكدة أنه يخضع للملاحظة الفائقة.

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وبحسب بوابة "أخبار اليوم" الحكومية فإن مصدرا طبيا أكد أن "الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي غير مستقرة، وما زال يخضع للملاحظة الطبية الفائقة داخل غرفة العناية العناية المركزة التابعة لأحد مستشفيات وزارة الصحة المصرية".

 

وكان القائمون على الصفحة الرسمية للإعلامي المصري وائل الإبراشي، قد أكدوا عبر منشور بالصفحة أنه جرى نقله إلى العناية المركزة الخميس الماضي على خلفية إصابته بفيروس كورونا.


وعادت الصفحة لتنشر مساء أمس منشورا جديدا جاء فيه: "بناء علي رغبة الأسرة، هذه هي الصفحة الرسمية والوحيدة للإعلامي وائل الإبراشي، والتي سوف تقوم بنشر مستجدات الحالة الصحية له من خلالها فقط".


وأكدت أن الحالة الصحية للإعلامي المصري "في استقرار تام بإذن الله وتستجيب للتحسن"، مطالبة الجميع بـ"احترام مشاعر الأسرة بعدم بث الشائعات والأخبار الكاذبة والمغلوطة".


وكان الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "التاسعة"، المذاع على فضائية "الأولى المصرية"، أعلن إصابته بفيروس كورونا، عقب إجراء تحليل "pcr" وظهور النتيجة إيجابية.


وظهرت الأعراض على الإعلامي وائل الإبراشي، في حلقة الأربعاء قبل الماضي، أبرزها الكحة على الهواء.


وعقب إصابته أجرى الإعلامي المصري، مداخلة تلفزيونية تحدث خلالها عن إصابته بكورونا، وقال: "إن شاء الله نعدي المحنة دي ونعود للشغل مع بعض تاني".

 

وأضاف الإبراشي: "شعرت بأعراض الانفلونزا لكن تعاملت معها على أنها كورونا، والأطباء طمأنوني أنها في بدايتها ومن الجيد أنني تصرفت مبكرا، وإن شاء الله سننتصر عليها".

سبوتنيك

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