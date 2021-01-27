إصابة الفنانة التركية الشهيرة بـ'نيهان' بمرض نادر وانسحابها من مسلسل إبنة السفير!

الوكيل الاخباري - نسيلهان أتاغول نجمة تركية، عُرفت في العالم العربي بإسم الشخصية التي إشتهرت بها في مسلسل "حب أعمى"، وهي "نيهان".

هذا المسلسل حقق إنتشاراً واسعاً، وأعطاها نجاحاً كبيراً وبداية مسيرة فنية موفّقة.

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كانتنسليهان أتاغول طفلة مشاغبة كثيراً، تحب الحيوانات خاصة الكلاب والقطط وكانت تحب أن تلفت اهتمام الحيوانات فكانت تغني لها وتقوم بالتمثيل أمامها وأمام أصدقائها وعائلتها. والدها من أصل شركسي كان يعمل سائقاً ووالدتها ربة منزل من أصل بيلاروسي، لديها أخ واحد اسمه ايلكاي. وبعد أن تخرجت من المدرسة التحقت بجامعة يديتيب ودرست المسرح، وشاركت في العديد من المسرحيات التي قدمت على مسرح الجامعة.

إنضمت نسليهان اتاغول لوكالة إعلانية، ساعدتها على دخول مجال التمثيل بوقت أسرع، فظهرت لأول مرة في مسلسل "الحب الأول" عام 2006 وفي مسلسل "الأوراق المتساقطة" (2006 – 2010) ومسلسل "ما تبقى منك لي".

كانت أدوارها في هذه الأعمال صغيرة وثانوية إلا أنها أظهرت موهبتها وحصلت على جوائز عنها كفنانة صاعدة وشابة واعدة، وبدأت عروض العمل تنهال عليها.

في عام 2011 شاركت نسليهان أتاغول بدور أفضل في مسلسل "اخترت قلبي"، واستمرت في تقديم المسلسلات بأدوار غير بطولية، حتى عام 2013.



في عام 2013 حصلت على دور البطولة في مسلسل "فاتح حربية" بدور نيرمين، حقق لها المسلسل نجاحاً لافتاً إلا أن ذروة نجاحها أتت بعد 3 سنوات.

نجاحها الأكبر بدور نيهان في مسلسل "حب أعمى" مع بوراك أوزجيفيت

لا شك أن مسلسل "حب أعمى" هو من أنجح مسلسلات الدراما التركية، إذ استطاع أن يصبح مسلسلاً عالمياً، وحصل على نسبة مشاهدة كبيرة جداً.

وقدمت نسليهان أتاغولدور نيهان الفتاة الغنية، التي تقع في حب فتى عادي، رغم جنون رجل أعمال غني جداً بها، وتحاول إخفاء حبها عن عائلتها، لكن بعدما عرف أمير وهو الرجل الغني المجنون بحبها، حاول إبعادها عنه عن طريق تدبير قضية قتل لأخيها لكي يجبرها على الزواج منه.



منذ أن بدأت التمثيل وهي تحصل على جوائز، وتم ترشيحها للعديد من منها أيضاً، أولها عام 2007 حين حصلت على جائزة الممثلة الشابة الواعدة من مهرجان غولدن كوكون السينمائي.

وعام 2012 حصلت نسليهان أتاغول على 5 جوائز، منها أفضل ممثلة في المستقبل من مهرجان موسكو 2morrow السينمائي، ومن مهرجان غولدن كوكون السينمائي، وأفضل ممثلة من مهرجان طوكيو السينمائي الدولي، أفضل أداء من مهرجان بيون السينمائي الدولي، وأفضل ممثلة من جوائز رابطة كتاب السينما.



عام 2013 حصلت على لقب ممثلة التلفزيون العام من مهرجان Uçan Broom الدولي للأفلام النسائية، وعام 2016 نالت لقب الممثلة المحبوبة من جوائز يكيتي ميديا، أفضل ممثلة تلفزيونية من جامعة إيجة، 5 جوائز وسائل الإعلام، أفضل ممثلة درامية من جوائز غولدن لنس ومن Ayaklı Newspaper TV Stars، ومن سيول الدولية للدراما، و جوائز بانتين الذهبية الفراشة وذلك عن دورها في مسلسل "حب أعمى" الذي يعتبر من أهم المسلسلات التركية وتمت ترجمته لأكثر من لغة حول العالم.



عام 2017 نالت الكثير من الجوائز عن دور "نيهان"، في مسلسل "حب أعمى"، الجزء الثاني، منها أفضل ممثلة من بيلكنت التلفزيونية و جوائز Müzikonair، وأفضل ممثلة تلفزيونية من جوائز تركيا للأطفال.

أغرمت نسليهان أتاغول بالممثل التركي قادير دوغلو، بعد أن شاركت معه في بطولة مسلسل "فاتح حربية"، وإستمرت علاقتهما من عام 2013 حتى عام 2016 حين قررا الزواج في حفل كبير، حضره نجوم الفن بجانب العائلة والأصدقاء.



استقال سائق نسليهان أتاغول الشخصي، بعد أن شعر بالتعب من كثرة العمل، ومرت أيام لم يكن ينام فيها وحاولت إقناعه كثيراً بالاستمرار في العمل، لكنه رفض وبشدة.

أصبحت نسليهان أتاغول من أغلى الممثلات أجراً وليس فقط بالتمثيل بل بالإعلانات أيضاً، فمثلاً حصلت على 300 ألف دولار من إعلانها لإحدى شركات الشامبو، ووقعت عقداً مع شركة ماركة ملابس رياضية مشهورة وعالمية، بقيمة 400 ألف دولار، لذلك أصبحت أكثر ممثلات تركيا أجراً وثراءاً رغم أنها أصغرهن.



وقالت إن النجوم في أوروبا يأخذون أكثر من ذلك بكثير، وأن أجرها لا يساوي شيئاً مع أجرهم، متسائلة عما إذا كانت تأخذ راتبها من جيوب منتقديها.

* إصابتها بمرض نادر وإنسحابها من "إبنة السفير":

في عام 2020 حققت نسليهان أتاغول نجاحاً كبيراً في مسلسل "إبنة السفير"، الذي جسدت بطولته الى جانب عدد كبير من النجوم الأتراك، منهم أنجين أكيوريك

وأوراز كايجلر أوغلو، وعلى الرغم من ذلك إنسحبت من العمل في كانون الثاني/يناير عام 2021، بسبب ظروف صحية.



وتم الكشف عن إصابتها بمتلازمة الأمعاء المتسربة، والذي يسبب لها الشعور المستمر بالتعب، ما جعلها تتخذ قرار الإنسحاب من المسلسل. كما إنتشرت أخبار عن إعتزالها التمثيل نهائياً، إلا أنها أوضحت أنها سوق تأخذ فترة قصيرة لتستريح فيها.

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