الثلاثاء 16-03-2021
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الثلاثاء، 16-03-2021 11:42 ص

إصابة الفنانة ريهام أيمن بفيروس كورونا

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الوكيل الاخباري - لم يكد يمضي شهر على شفاء الفنان شريف رمزي من فيروس كورونا المستجد حتى أعلنت زوجته الفنانة ريهام أيمن إصابتها بهذا الفيروس، حيث كتبت عبر حسابها في "إنستغرام": "الحمد لله على كل شيء، إيجابي كورونا، إن شاء الله خير ادعولي". وتخضع ريهام حالياً للحجر الصحي المنزلي وتتلقى بروتوكول العلاج.

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من ناحيته، أكد شريف رمزي أن زوجته حجرت على الفور نفسها في المنزل، وتتلقى بروتوكول العلاج، كما عزل هو الآخر نفسه قائلاً: "الحمد لله على كل شيء".

 

يُذكر أن شريف رمزي أُصيب هو الآخر بفيروس كورونا، وأعلن تعافيه منه في شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، مؤكداً أنه أجرى اختبار الفيروس وجاءت النتيجة سلبية، وغرّد عبر حسابه الرسمي في "تويتر" قائلاً: "الحمد لله على كل شيء نتيجة المسحة سلبية بفضل الله وبفضل حبكم ودعواتكم، تم شفائي من هذا المرض اللعين ربنا يشفي ويتم شفاء كل مريض ويحفظنا جميعًا يا رب".



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