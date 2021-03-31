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الأربعاء، 31-03-2021 10:36 ص

إصابة الفنانة صفاء الطوخي بفيروس كورونا

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الوكيل الاخباري - أعلنت الفنانة المصرية صفاء الطوخي عن إصابتها بفيروس كورونا، وكتبت منشورًا عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" أكدت من خلاله إيجابية مسحتها الخاصة بالكشف عن الفيروس وعلقت بقولها: "إيجابي كورونا".

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يذكر أن صفاء الطوخى تشارك فى مسلسل "كوفيد 25" فكرة وسيناريو وحوار إنجى علاء التي تتعاون مع زوجها الفنان يوسف الشريف للمرة الثانية كمؤلفة بعدما كتبت قصة مسلسل "لعبة إبليس" عام 2015، إلا أن هذه المرة هي صاحبة الفكرة وتكتب السيناريو والحوار بالكامل، ويسجل العمل التعاون الخامس بين يوسف الشريف وأحمد نادر جلال بعد "كفر دلهاب" و"اسم مؤقت" و"رقم مجهول".


كما تشارك أيضا في بطولة مسلسل "ولاد ناس" تأليف وإخراج هاني كمال، الذي يعرض في شهر رمضان المقبل، والذي ينتمي للبطولة الجماعية، حيث تجسد الطوخي فيه دور مديرة مدرسة خلال الأحداث التي تدور فى إطار درامي واجتماعي ويناقش قضايا الأسرة المصرية في المجتمع.

ويشارك في بطولة مسلسل "ولاد ناس"، عدد كبير من الفنانين على رأسهم صبري فواز، أحمد وفيق، رانيا فريد شوقي، وفاء صادق، إيهاب فهمي وأحمد صيام ومحمد عز ومحمود حجازي، وناصر سيف، ويظهر مجموعة من ضيوف الشرف منهم ماجد الكدواني، بيومي فؤاد وألفت عمر، ولقاء سويدان.

 

لها

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