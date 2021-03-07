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الأحد، 07-03-2021 04:36 م

إصابة الفنانة غادة عادل بفيروس كورونا

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الوكيل الاخباري - أعلنت الفنانة المصرية غادة عادل إصابتها بفيروس كورونا وذلك بعد شعورها ببعض الأعراض مما جعلها تجري مسحة للكشف عن إصابتها والتأكد من إيجابيتها.

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وأعلن المخرج مجدي الهواري أن غادة عادل تخضع حالياً للعزل المنزلي وتعاطيها بروتوكول العلاج وأن الأعراض التي تصاحب الإصابة خفيفة.

وأعلنت غادة توقف نشاطها الفني في المرحلة القادمة حتى تتعافى من المرض، حيث تم تأجيل مشاهدها المتبقية من فيلم "أهل الكهف"، الذي يتم تصوير في الوقت الحالي، ويشاركها البطولة كل من محمود حميدة، خالد النبوي، مصطفى فهمي، ريم مصطفى، صبري فواز، محمد ممدوح، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، محمد فراج، بسنت شوقي، أحمد عيد، أحمد فؤاد سليم، بيومي فؤاد.


كما قررت إيقاف كل التحضيرات الخاصة بفيلمها الجديد "بيت عز"، وهو من تأليف أحمد سالم ويوسف سالم وإخراج مريم الأحمدي، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن باقي فريق العمل الفترة المقبلة.

 

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