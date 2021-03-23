إصابة الفنان أحمد خالد صالح وزوجته بكورونا

الوكيل الاخباري - أعلن الموسيقار هاني مهنا إصابة زوج ابنته الفنان الشاب أحمد خالد صالح بفيروس كورونا المستجد، وقال إن أحمد خالد صالح أجرى مسحة لفيروس كورونا وأثبت إيجابيته للفيروس، ويخضع للعزل المنزلي.

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وأكد مهنا أن أحمد خالد صالح وابنته هنادي مهنا حالتهما مستقرة وأعراضهما خفيفة ويخضعان للعزل المنزل منذ ثلاثة أيام.



وأضاف أنه كان قد خالط ابنته وزوجها خلال الأيام الماضية وأنه بصدد إجراء مسحة هو وزوجته للاطمئنان على صحتهما.



وكانت هنادي مهنا قد أعلنت إصابتها بفيروس كورونا، في منشور نشرته على حسابها الرسمي بـ"فيسبوك"، وعلقت قائلة: "إيجابي تحليل كوفيد الحمد لله.. يوم لطيف للجميع" كما أعلنت عبر حسابها على "إنستغرام" دخولها الحجر الصحي.



يذكر أن هنادي شاركت في عملين عرض في رمضان الماضي الأول مسلسل "خيانة عهد" مع الفنانة يسرا، وشارك في البطولة كل من جومانا مراد، وحلا شيحة، وبيومي فؤاد وعبير صبري وخالد أنور وسلوى عثمان من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎.



والمسلسل الثاني "الفتوة" الذي شاركت فيه مع زوجها أحمد خالد صالح، وقام ببطولته ياسر جلال ومي عمر وأحمد صلاح حسني ونجلاء بدر.

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