الثلاثاء 23-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

89 إنذارا لمنشآت مخالفة للشروط الصحية في عمان

التربية لـ الوكيل : لا نية لتغيير مدة الحصة في رمضان

الأمانة : خصومات على الضرائب والرسوم

82 مستوطنا يقتحمون الأقصى

رئيس الوزراء المصري يصل الى عمان

لجنة الأوبئة : نبحث في ساعات الحظر الليلي

التربية : قوائم تعيين المعلمين الأحد

إغلاق طريق وادي عربة بسبب الغبار الكثيف

لجنة الأوبئة : لا توصيات بشأن شهر رمضان

وزارة الصناعة والتجارة تكشف لـ الوكيل عن أسباب ارتفاع أسعار المواد التموينية

الثلاثاء، 23-03-2021 10:16 ص

إصابة الفنان أحمد خالد صالح وزوجته بكورونا

أحمد-خالد-صالح-وهنادي-مهن-1616429436-0


الوكيل الاخباري - أعلن الموسيقار هاني مهنا إصابة زوج ابنته الفنان الشاب أحمد خالد صالح بفيروس كورونا المستجد، وقال إن أحمد خالد صالح أجرى مسحة لفيروس كورونا وأثبت إيجابيته للفيروس، ويخضع للعزل المنزلي.

اضافة اعلان

وأكد مهنا أن أحمد خالد صالح وابنته هنادي مهنا حالتهما مستقرة وأعراضهما خفيفة ويخضعان للعزل المنزل منذ ثلاثة أيام.


وأضاف أنه كان قد خالط ابنته وزوجها خلال الأيام الماضية وأنه بصدد إجراء مسحة هو وزوجته للاطمئنان على صحتهما.

وكانت هنادي مهنا قد أعلنت إصابتها بفيروس كورونا، في منشور نشرته على حسابها الرسمي بـ"فيسبوك"، وعلقت قائلة: "إيجابي تحليل كوفيد الحمد لله.. يوم لطيف للجميع" كما أعلنت عبر حسابها على "إنستغرام" دخولها الحجر الصحي.


يذكر أن هنادي شاركت في عملين عرض في رمضان الماضي الأول مسلسل "خيانة عهد" مع الفنانة يسرا، وشارك في البطولة كل من جومانا مراد، وحلا شيحة، وبيومي فؤاد وعبير صبري وخالد أنور وسلوى عثمان من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎.


والمسلسل الثاني "الفتوة" الذي شاركت فيه مع زوجها أحمد خالد صالح، وقام ببطولته ياسر جلال ومي عمر وأحمد صلاح حسني ونجلاء بدر.

 

لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
b5ab58ad31d2156c382667674a9e42a330a2aa06-061118083654

أول تبرع تتلقاه والدة الفنانة حلا الترك لإنقاذها من السجن.. صورة

اذاعة-مدرسية-حوارية

سقوط ديكور الاستديو على إعلامي مصري شهير أثناء التصوير.. شاهد

217691-1427961489

شبيهة الفنانة عبلة كامل تثير الجدل بين الجمهور.. شاهد

b0a7dd9df1400f56e21926aa33bd6c82

أصالة تكشف دخولها الطارئ إلى المستشفى.. صورة

2654566-1662334101

مصر.. المحكمة تصدر قرارا بشأن برنامج رامز جلال الجديد

2021_3_8_17_31_36_834

إصابة ابن الفنان أحمد السقا بفيروس كورونا

أخبار متعلقة
1-1417652

بالفيديو.. الوداع الأخير للنجم يوسف شعبان وتشييعه بإجراءات مشددة

3_619796

حقيقة تدهور صحة الفنان عادل إمام

1-78 (1)

شاهد.. آخر صورة للراحل يوسف شعبان أثناء تصوير أحدث أعماله

image

فنان مصري يثير ضجة بتعليق وصورة مع الراحل يوسف شعبان.. شاهد

603ba8724c59b772005593a8

وفاة الفنان المصري يوسف شعبان إثر إصابته بكورونا

Capture

هجوم حاد على هيا الشعيبي بسبب ما فعلته بعد تلقيها خبر وفاة مشاري البلام!.. فيديو