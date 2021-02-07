إصابة الفنان المصري سيد رجب بفيروس بكورونا

الوكيل الاخباري - خرج الفنان المصري سيد رجب، أمس السبت، ليعلق على الضجة المثارة على مواقع التواصل الاجتماعي عقب إعلان إصابته بفيروس كورونا المستجد.

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وأكد رجب أن حالته الصحية مستقرة حاليا وبصحة جيدة، ويخضع لفترة علاج، بحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية.

وأضاف أنه سيجري مسحة خلال 3 أيام للاطمئنان على صحته.



ومن المقرر أن ينهي سيد رجب مشاهده الأخيرة في مسلسل "تقاطع طرق" بعد شفائه من فيروس كورونا، وهو من بطولة الفنانة منى زكي، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان.



وتسببت إصابة سيد رجب بكورونا في تأجيل تصوير مشاهده في مسلسل "موسى"، من بطولة الفنان محمد رمضان، والذي بدأ تصويره استعدادا لعرضه في رمضان.



وتصدر سيد رجب محرك بحث "غوغل" الجمعة، بعد إعلان إصابته بفيروس "كورونا" المستجد.



وحقق رجب شهرة مدوية من لعبه دور البطولة الرئيسية في جزئي المسلسل التلفزيوني "أبو العروسة".

ويعرض لسيد رجب في دور العرض السينمائية حاليا أحدث أفلامه "وقفة رجالة"، ويشاركه بطولته بيومي فؤاد وماجد الكدواني.



سبوتنيك

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