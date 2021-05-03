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الإثنين، 03-05-2021 10:42 ص

إصابة الفنان حمادة هلال في برنامج المقالب مع رامز جلال.. شاهد

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الوكيل الاخباري - وقع الفنان حمادة هلال، في فخ الفنان رامز جلال ببرنامج المقالب "رامز عقله طار".

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وتعرض حمادة هلال لإصابة خطيرة داخل لعبة "البينت بول" حيث قام رامز جلال بضربه بالبندقية لتأتي الكرة في فمه ليتعرض للإصابة وينسحب من اللعبة.


وقال رامز جلال عن حمادة: "أنا عاجنه وخابزه أوعوا تتخدعوا فيه هو مصدرلنا الوش البريء الحنين وهو صايع ومش عاوز يبين وراكب في أي مصلحة، بدأ مطرب وعمله كام غنوة لحد ما عمل خميرة حلوة، هتقولي دايما دموع هقولك البنطلون مقطوع، هتقولي أنا لا مجنون ولا بطوح هقولك أمشي روح، معانا ومعاكم براد الفن وليبتون الغناء خمسينة الطرب... حمادة هلال".

 


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