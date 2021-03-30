إصابة الفنان دياب وزوجته بفيروس كورونا

الوكيل الاخباري - أعلن الفنان محمد دياب الشهير بـ"دياب العو"، عن إصابته وزوجته هاجر الإبياري، بفيروس كورونا "كوفيد - 19"، حيث كتب عبر حسابه على "فيسبوك": "الحمد لله رب العالمين.. أنا وزوجتي إيجابي كورونا.. الحمد لله الشافي".

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من ناحية أخرى، يتعاون المطرب دياب مع أكرم عادل في أغنية جديدة من ألحانه وتوزيعه، وهي من كلمات محمد البوغة، وقال موزع الأغنية أكرم عادل، إنه سعيد بالتعاون مع صوت مميز مثل دياب، ويتمنى أن تنال الأغنية إعجاب الجميع عند طرحها.



وفي سياق مختلف، يشارك دياب في بطولة مسلسل "نسل الأغراب" تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة كل من: أحمد السقا وأمير كرارة، مي عمر، نجلاء بدر، فردوس عبد الحميد، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامي، محمد جمعة، عماد زيادة وليال عبد الخالق، ومقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.



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