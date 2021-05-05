إصابة الفنان عماد محرم بوعكة صحية ودخوله العناية المركزة

الوكيل الاخباري - أصيب الفنان المصري عماد محرم بأزمة صحية استدعت نقله الى المستشفى بمدينة السادس من أكتوبر، بعد شعوره بآلام حادة في عضلة القلب، وعدم القدرة على التنفس وانخفاض نسبة الأكسجين.

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من جانبها قالت داليا زوجة الفنان عماد محرم، إنه تم وضعه منذ ثلاثة أيام داخل غرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات العزل بأكتوبر، للاشتباه في إصابته بفيروس كورونا، بعد انخفاض نسبة الأكسجين لـ72%.



وأضافت أن زوجها وضع حاليًا على جهاز التنفس بسبب انخفاض نسبة الأكسجين، وضعف عضلة قلبه، الأمر الذي تسبب في نقله سريعًا للمستشفى، وحجزه بالعناية المركزة.



وحول إصابته بفيروس كورونا، قالت إنه أجريت له مسحتان، وجاءت سلبية في كل مرة، وستجرى الثالثة، وفي حال سلبيتها سينقل من مستشفى العزل لغرفة عناية أخرى، بعيدًا عن الخاصة بالمصابين بكورونا، حسب ما يراه الأطباء.



وما لا يعرفه الكثير أن عماد محرم بدأ مسيرته الفنية في فترة السبعينيات وشارك في العديد في الأفلام أبرزها: "رحلة لذيذة، العفاريت، الباطنية، أقوى الرجال، على باب الوزير، مين فينا الحرامي".



لها